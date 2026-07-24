Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

OIL

88.1

USD

78.4

EUR

89.44

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

387

 

 

 

 

 

Новости

«В случае геополитического кризиса китайские активы станут рычагом жесткого давления на Европу» — китаист

The Insider
Посольство Китайской Народной Республики в Брюсселе. Фото: Belgaimage

Посольство Китайской Народной Республики в Брюсселе. Фото: Belgaimage

Китайское государственное ведомство SAFE через сеть офшорных компаний приобрело доли в европейской критической инфраструктуре — от испанской газовой сети до британских ветропарков и французской оптоволоконной компании. Большинство использованных для этого структур ранее публично не связывали с Пекином, выяснили расследователи OCCRP.

Пекин одновременно размещает валютные резервы в надежных активах и укрепляет свое стратегическое влияние, полагает китаист, эксперт аналитического центра NEST Алексей Чигадаев, с которым поговорил The Insider. В случае крупного геополитического кризиса такие вложения могут стать инструментом давления на европейские страны, считает эксперт. При этом пока они приносят Китаю стабильный доход и выглядят как обычные консервативные инвестиции:

«Пекин, безусловно, достигает двух целей одновременно. С одной стороны, SAFE оперирует колоссальными резервами и в данном случае действует как классический консервативный инвестор. В условиях инфляции и низкой доходности государственных облигаций США SAFE диверсифицирует портфель через городские газовые сети, ветропарки и логистические центры — это идеальные защитные инструменты. Они гарантируют стабильный, предсказуемый поток дивидендов в валюте на десятилетия вперед.

С другой стороны, Китай играет вдолгую: он ассимилирует свои капиталы в базовые сектора Европы, делая свое присутствие неотъемлемой и трудноизвлекаемой частью европейского быта и инвестирует в „нервные узлы“ европейской экономики.

Отметим, что в политико-правовой системе КНР сложно говорить о существовании полностью автономного от Коммунистической партии Китая капитала. Согласно действующему законодательству, любое государственное ведомство или подконтрольное ему юридическое лицо обязано содействовать государственным интересам по первому требованию. В случае масштабного геополитического кризиса владение подобной критической инфраструктурой мгновенно превращается из источника дохода в рычаг жесткого давления на европейские правительства».

Как выяснили журналисты, Государственное управление валютного контроля Китая (SAFE), подведомственное Народному банку КНР, приобретало европейские активы через сеть компаний в Люксембурге и на Британских Виргинских островах. Авторы расследования обнаружили 28 люксембургских компаний, большинство из которых прежде публично не связывали с китайским государством. Вложения проводились в течение последних 14 лет и охватили восемь стран Европы.

SAFE косвенно получило долю в компании, владеющей крупной газораспределительной сетью в Мадридском регионе, а также по 49% трех ветропарков в Великобритании. Ведомству принадлежат доли во французской оптоволоконной компании, британском паромном операторе и компаниях, связанных с логистическими центрами в Польше. Связанные с SAFE структуры также вложились в недвижимость, используемую Еврокомиссией и федеральной полицией Бельгии.

В большинстве обнаруженных случаев китайскому ведомству принадлежат миноритарные доли, которые не позволяют ему непосредственно управлять объектами.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. «Мы подсмотрели в документах — потери ВДВ составили почти 20 тысяч». Исповедь штабного сержанта, сбежавшего с фронта
  2. Экзамена не будет, всем автомат. Как государство сокращает доступность высшего образования в России
  3. Остров Крым: без электричества, туристов и топлива крымский бизнес разоряется и закрывается
  4. «Он горел в коридоре, а они смеялись». Как в российских тюрьмах содержат украинских военнопленных
  5. Денефтенизация: как кампания ударов по российским НПЗ влияет на ход войны

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте