«В случае геополитического кризиса китайские активы станут рычагом жесткого давления на Европу» — китаист

Китайское государственное ведомство SAFE через сеть офшорных компаний приобрело доли в европейской критической инфраструктуре — от испанской газовой сети до британских ветропарков и французской оптоволоконной компании. Большинство использованных для этого структур ранее публично не связывали с Пекином, выяснили расследователи OCCRP.

Пекин одновременно размещает валютные резервы в надежных активах и укрепляет свое стратегическое влияние, полагает китаист, эксперт аналитического центра NEST Алексей Чигадаев, с которым поговорил The Insider. В случае крупного геополитического кризиса такие вложения могут стать инструментом давления на европейские страны, считает эксперт. При этом пока они приносят Китаю стабильный доход и выглядят как обычные консервативные инвестиции:

«Пекин, безусловно, достигает двух целей одновременно. С одной стороны, SAFE оперирует колоссальными резервами и в данном случае действует как классический консервативный инвестор. В условиях инфляции и низкой доходности государственных облигаций США SAFE диверсифицирует портфель через городские газовые сети, ветропарки и логистические центры — это идеальные защитные инструменты. Они гарантируют стабильный, предсказуемый поток дивидендов в валюте на десятилетия вперед. С другой стороны, Китай играет вдолгую: он ассимилирует свои капиталы в базовые сектора Европы, делая свое присутствие неотъемлемой и трудноизвлекаемой частью европейского быта и инвестирует в „нервные узлы“ европейской экономики. Отметим, что в политико-правовой системе КНР сложно говорить о существовании полностью автономного от Коммунистической партии Китая капитала. Согласно действующему законодательству, любое государственное ведомство или подконтрольное ему юридическое лицо обязано содействовать государственным интересам по первому требованию. В случае масштабного геополитического кризиса владение подобной критической инфраструктурой мгновенно превращается из источника дохода в рычаг жесткого давления на европейские правительства».

Как выяснили журналисты, Государственное управление валютного контроля Китая (SAFE), подведомственное Народному банку КНР, приобретало европейские активы через сеть компаний в Люксембурге и на Британских Виргинских островах. Авторы расследования обнаружили 28 люксембургских компаний, большинство из которых прежде публично не связывали с китайским государством. Вложения проводились в течение последних 14 лет и охватили восемь стран Европы.

SAFE косвенно получило долю в компании, владеющей крупной газораспределительной сетью в Мадридском регионе, а также по 49% трех ветропарков в Великобритании. Ведомству принадлежат доли во французской оптоволоконной компании, британском паромном операторе и компаниях, связанных с логистическими центрами в Польше. Связанные с SAFE структуры также вложились в недвижимость, используемую Еврокомиссией и федеральной полицией Бельгии.

В большинстве обнаруженных случаев китайскому ведомству принадлежат миноритарные доли, которые не позволяют ему непосредственно управлять объектами.