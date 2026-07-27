Журналистка Александра Баязитова, осужденная по делу о вымогательстве, вышла из колонии

Автор блога «Адские бабки», журналистка Александра Баязитова вышла на свободу из колонии во Владимирской области. Видео с ней публикует Telegram-канал «Пост-». В 2023-м Баязитова получила реальный срок по делу о вымогательстве за так называемый блок на негатив.

На выходе из колонии Баязитову встретили родные и друзья:

«Ребята, скоро с вами! <...> Очень странное место: когда уже осужденных преступников отдают в распоряжение пока еще не осужденных. А потом общество думает: „Хмм… А что же они не исправляются?“», — говорит она на видео.

Александра Баязитова получила пять лет колонии общего режима в ноябре 2023 года. Дело было связано с ее блогом «Адские бабки», который журналистка вела с 2017 года.

Баязитову обвинили в вымогательстве денег за «блоки негатива» в Telegram-каналах — то есть требование оплаты за отсутствие публикаций в негативном ключе о конкретных лицах или компаниях. Потерпевшим по делу был признан топ-менеджер Промсвязьбанка Александр Ушаков. Он просил не приговаривать обвиняемых к реальным срокам, но суд к его мнению не прислушался.

Медиаменеджер Ольга Архарова по тому же делу получила 4,5 года лишения свободы. Подробнее об этом деле The Insider писал здесь.

Защита журналистки неоднократно указывала на ее проблемы со здоровьем: сахарный диабет и ряд других заболеваний. После задержания она просила отправить ее из-за этого под домашний арест. Уже после приговора суд отказывал ей выходе по УДО. В сентябре прошлого года суд смягчил Баязитовой наказание: не отбытый период наказания Баязитовой заменили на принудительные работы, но прокуратура позже обжаловала это решение, и изначальный приговор оставили в силе.

В разговоре с изданием «Московский комсомолец» Баязитова сказала, что жалеет, что не смогла воспользоваться правом выхода по УДО. Отказы в этом она связала с «обидой» руководства колонии на нее: «Я ведь подавала иски, поскольку, скажем так, не всё благополучно в этом учреждении», — сказала она.

Правозащитница Ева Меркачёва также пишет, что с Баязитовой обращались «предельно жестко» и в последние месяцы перед освобождением ее лишили возможности звонить родственникам: