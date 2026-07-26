Подозреваемого в наезде на участников берлинского ЛГБТ-прайда застрелили во время полицейской операции

Следствие считает Баллута непосредственным водителем белого фургона, который вечером 25 июля въехал в людей возле крупнейшего ЛГБТ-прайда Германии Christopher Street Day (CSD). После наезда он, предположительно, вышел из машины и напал на прохожих с холодным оружием, возможно мачете. В результате погибла женщина, десятки человек получили ранения. Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт сообщал о 29 раненых, тогда как пожарная служба Берлина насчитала 21 пострадавшего.

По информации Tagesspiegel, полицейская операция проходила в садовом товариществе на Рулебенер штрассе и продолжалась после того, как подозреваемого застрелили. Die Zeit также пишет, что Баллут был убит сотрудниками полиции в садовом товариществе в Шпандау. Других подробностей издания пока не приводят.

Баллута разыскивали по всей Германии. Он был гражданином Германии ливанского происхождения и ранее находился в поле зрения правоохранительных органов из-за исламистской радикализации. В мае суд приговорил его к году и 10 месяцам заключения за подготовку тяжкого насильственного преступления против государственной безопасности, однако решение еще не вступило в силу.

Следствие установило, что в 2025 году Баллут пытался через Ливан попасть в Сирию и присоединиться к «Исламскому государству». После возвращения в Германию его арестовали, но в мае 2026 года освободили из-под стражи. Федеральный министр внутренних дел Германии Александр Добриндт назвал нападение на прайде исламистским терактом. Расследование должно перейти к Федеральной прокуратуре Германии.



Еще подростком Баллут привлекался за насилие и грабеж: в 2022 году суд назначил ему воспитательные меры по делу о нападении на школьника и хищении наушников. После освобождения он должен был участвовать в программе дерадикализации. По данным Tagesspiegel, специалисты сомневались, что Баллут в полной мере осознает серьезность своих действий, его следующая встреча в рамках программы была назначена на 27 июля.