Полиция задержала вероятного пассажира машины, которая въехала в толпу в Берлине. Одного из разыскиваемых уже судили за подготовку теракта

В результате нападения погибла женщина, еще 16 человек получили ранения. Первоначально спасатели сообщали о трех пострадавших в критическом состоянии и восьми тяжелораненых. Позднее в берлинской клинике Charité уточнили, что приняли восемь пострадавших: четверых уже выписали, еще четверо находятся в реанимации, но их жизни сейчас ничего не угрожает.

Как пишут местные СМИ, Абдул Б. был известен немецким спецслужбам как исламистский Gefährder — человек, которого власти считают радикализированным, склонным к насилию и способным совершить тяжкое, политически мотивированное преступление.

В 2025 году он пытался уехать в Сирию, чтобы присоединиться к «Исламскому государству». Его задержали в Ливане, а после возвращения в Германию в ноябре арестовали в аэропорту Берлин-Бранденбург. До мая 2026 года Абдул Б. находился под стражей по подозрению в подготовке теракта.

По информации BILD, в мае суд берлинского района Тиргартен приговорил его к году и десяти месяцам лишения свободы за подготовку тяжкого насильственного преступления против государственной безопасности. Прокуратура требовала два года и десять месяцев и обжаловала решение, поэтому приговор не вступил в силу.

После освобождения Абдул Б. находился под частичным наблюдением полиции, его телефон прослушивали, а сам он должен был еженедельно отмечаться у куратора. Незадолго до нападения полиция обыскала его жилье после публикации фотографии с оружием, однако найденный предмет оказался игрушечным. Абдула Б. также направили на консультации по дерадикализации.