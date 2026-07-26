Полиция задержала вероятного пассажира машины, которая въехала в толпу в Берлине. Одного из разыскиваемых уже судили за подготовку теракта

В ночь после нападения немецкая полиция задержала мужчину с иранским гражданством, который, предположительно, находился во въехавшем в толпу людей фургоне, узнала радиостанция rbb. Полиция считает его пассажиром. Имя задержанного и его процессуальный статус не раскрываются, официального сообщения о задержании к моменту публикации не было.
Разыскиваемый полицией 21-летний Абдул Б. остается на свободе. Именно он арендовал в Бранденбурге использованный при нападении белый фургон. При этом следователи пока не установили, находился ли он за рулем и какую именно роль играл в атаке. Ранее его объявили в розыск. В официальном сообщении говорится, что он подозревается в том, что около 22:00 25 июля на территории Тиргартена травмировал несколько человек движущимся автомобилем.
После столкновения фургона с деревом машину могли покинуть один или несколько человек. Следователи также проверяют сообщения о том, что после наезда несколько участников прайда были ранены колюще-режущим оружием.
Полиция предупреждает, что Абдул Б. может быть вооружен и опасен, и призывает не приближаться к нему. По данным таблоида BILD, розыск ведется в том числе на границах Германии с Польшей и Данией. Издание B.Z. пишет, что в разбитом фургоне следователи нашли телефон Абдула Б.
В результате нападения погибла женщина, еще 16 человек получили ранения. Первоначально спасатели сообщали о трех пострадавших в критическом состоянии и восьми тяжелораненых. Позднее в берлинской клинике Charité уточнили, что приняли восемь пострадавших: четверых уже выписали, еще четверо находятся в реанимации, но их жизни сейчас ничего не угрожает.
Как пишут местные СМИ, Абдул Б. был известен немецким спецслужбам как исламистский Gefährder — человек, которого власти считают радикализированным, склонным к насилию и способным совершить тяжкое, политически мотивированное преступление.
В 2025 году он пытался уехать в Сирию, чтобы присоединиться к «Исламскому государству». Его задержали в Ливане, а после возвращения в Германию в ноябре арестовали в аэропорту Берлин-Бранденбург. До мая 2026 года Абдул Б. находился под стражей по подозрению в подготовке теракта.
По информации BILD, в мае суд берлинского района Тиргартен приговорил его к году и десяти месяцам лишения свободы за подготовку тяжкого насильственного преступления против государственной безопасности. Прокуратура требовала два года и десять месяцев и обжаловала решение, поэтому приговор не вступил в силу.
После освобождения Абдул Б. находился под частичным наблюдением полиции, его телефон прослушивали, а сам он должен был еженедельно отмечаться у куратора. Незадолго до нападения полиция обыскала его жилье после публикации фотографии с оружием, однако найденный предмет оказался игрушечным. Абдула Б. также направили на консультации по дерадикализации.
Репортер BILD, приехавший к Тиргартену примерно через полчаса после нападения, рассказал, что эвакуация проходила организованно, однако атмосфера была «жуткой». Сотни людей покидали парк, многие плакали, дрожали или находились в состоянии шока. Раненых выносили на носилках, территорию оцепили тяжеловооруженные полицейские.
Спасатели установили палатки для пострадавших и очевидцев, которых укутывали в термоодеяла. С ними работали специалисты экстренной психологической помощи. Одна женщина рассказала журналисту, что несколько часов не могла связаться с дочерью и ждала информации от полиции.
Накануне прайда полиция сообщила BILD, что безопасность шествия будут обеспечивать около 1600 сотрудников, а всего в городе в этот день будут дежурить примерно 2200 полицейских. Приехавший ночью на место атаки бургомистр Берлина Кай Вегнер заявил, что Christopher Street Day, по его мнению, «был очень, очень хорошо защищен».
После нападения глава молодежного союза ХДС/ХСС Йоханнес Винкель призвал власти жестче бороться с исламизмом:
«Запад и исламизм: одна идеология объявляет нашему обществу войну, но, вместо того чтобы защищаться и отвечать с полной силой, мы отказываемся слышать объявление войны».
В интервью журналистам он предложил пересмотреть законодательство в сфере безопасности и миграции. Глава профсоюза федеральной полиции Мануэль Остерман также назвал исламистов «главной угрозой безопасности людей, живущих в Германии». Он потребовал провести «бескомпромиссное наступление в сфере безопасности»: от пересмотра правил предоставления гражданства до ужесточения депортаций.
При этом официально мотив нападения пока не установлен. Расследование ведут Генеральная прокуратура Берлина и земельное управление уголовной полиции.