Автомобиль въехал в толпу на прайде в Берлине. Погибла женщина, полиция ищет подозреваемого из исламистской среды

В Берлине автомобиль въехал в толпу людей во время празднования Christopher Street Day — крупнейшего ЛГБТ-прайда Германии. Погибла женщина, еще 16 человек получили ранения: трое из них находятся в критическом состоянии, восемь госпитализированы с тяжелыми травмами.

Нападение произошло 25 июля около 22:00 по местному времени в парке Тиргартен, недалеко от Потсдамской площади. По предварительным данным, белый фургон проехал по улице Ахорнштайг, сбивая людей, а затем врезался в дерево. Машину обнаружили пустой: находившийся за рулем человек скрылся.