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Новости

Автомобиль въехал в толпу на прайде в Берлине. Погибла женщина, полиция ищет подозреваемого из исламистской среды

The Insider
Annegret Hilse / Reuters

Annegret Hilse / Reuters

В Берлине автомобиль въехал в толпу людей во время празднования Christopher Street Day — крупнейшего ЛГБТ-прайда Германии. Погибла женщина, еще 16 человек получили ранения: трое из них находятся в критическом состоянии, восемь госпитализированы с тяжелыми травмами.

Нападение произошло 25 июля около 22:00 по местному времени в парке Тиргартен, недалеко от Потсдамской площади. По предварительным данным, белый фургон проехал по улице Ахорнштайг, сбивая людей, а затем врезался в дерево. Машину обнаружили пустой: находившийся за рулем человек скрылся.

Annegret Hilse / Reuters

Annegret Hilse / Reuters

Полиция и Генеральная прокуратура Берлина объявили в розыск 21-летнего мужчину по имени Абдул Б. По данным правоохранительных органов, после наезда из автомобиля могли выйти один или несколько человек. Несколько пострадавших также получили ранения от холодного оружия. Полиция предупредила, что разыскиваемый может быть вооружен и опасен.

Подозреваемый уже был известен правоохранительным органам и, по словам представителя полиции Флориана Ната, относится к исламистской среде Берлина. В мае он освободился из исправительного учреждения для несовершеннолетних. Ночью полиция обыскала связанную с расследованием квартиру в районе Шенеберг, однако никого там не обнаружила.

Изображение из галереи

Annegret Hilse / Reuters

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Следователи пока не установили, находился ли Абдул Б. за рулем фургона и действовал ли он один. Мотив нападения также остается неизвестным. Полиция просит очевидцев передать следствию фотографии и видеозаписи произошедшего. Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал произошедшее «нападением на наше общество»:

«Какое отвратительное преступление в Берлине. Сотни тысяч людей со всего мира мирно праздновали День Кристофера-стрит. Они хотели, чтобы мы хорошо и толерантно относились друг к другу».

После нападения организаторы досрочно завершили концерт у Бранденбургских ворот и попросили участников покинуть территорию, избегая маршрута через Тиргартен. 

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