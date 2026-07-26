Во Франции из-за пожара под Бордо эвакуировали 220 тысяч человек. Огонь уничтожил территорию в четыре раза больше Парижа

Во французском департаменте Жиронда из-за масштабного лесного пожара эвакуировали около 220 тысяч человек. К утру 26 июля огонь прошел 42 тысячи га и продолжал двигаться в сторону агломерации Бордо, сообщил министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес. Выгоревшая территория примерно в четыре раза больше административной площади Парижа, составляющей около 105 км².

По словам Нуньеса, в начале ночи пожар вновь стал «чрезвычайно интенсивным» и непредсказуемым: он создавал собственный ветер и хаотично распространялся в направлении Бордо. К концу ночи огонь несколько ослаб. Власти эвакуировали жителей еще пяти коммун — около 50 тысяч человек. Всего с начала пожара в Жиронде в безопасные районы вывезли почти 220 тысяч человек.

В тушении участвуют 2,5 тысячи пожарных, в том числе группа из Швейцарии, 1,5 тысячи военнослужащих и 18 воздушных судов, уточнил глава МВД. Еще около 1,2 тысячи полицейских и жандармов помогают проводить эвакуацию и охранять покинутые районы. В спасательных операциях также участвуют 450 волонтеров организаций гражданской защиты.

Мэр Бордо Тома Казнав заявил, что эвакуация города «не стоит на повестке дня». По его словам, основной фронт пожара находится в 25–30 км от Бордо, а ближайшая к огню точка агломерации — примерно в 15 км, в районе Мартиньяс-сюр-Жаль, пишет Le Monde. Издание также сообщало о перекрытии участка автомагистрали A63 и остановке железнодорожного сообщения к югу от Бордо.

Пожар начался 22 июля возле коммуны Сомос и быстро распространился по сосновым лесам. Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню вечером 25 июля назвал ситуацию исторической: по его данным, с начала года в стране выгорело почти 100 тысяч га — беспрецедентная площадь, а одновременно на территории Франции действовали около 30 пожаров. Лекорню также заявил, что Париж принял все предложения помощи от европейских партнеров и направил основные наземные силы на юго-запад страны.