Юг Европы борется с пожарами: Испания ввела ЧС национального уровня, Франция эвакуировала 63 тысячи человек

Испания впервые в истории объявила чрезвычайную ситуацию национального уровня из-за лесных пожаров, сообщает Reuters. Во Франции из-за огня власти распорядились полностью эвакуировать полуостров Кап-Ферре на атлантическом побережье. Свои дома и отели покинули около 63 тысяч человек, часть из них эвакуировали по воде.

Пожар, начавшийся во французской коммуне Сомос к северу от Кап-Ферре, стал крупнейшим в стране с начала нынешнего сезона. По словам главы МВД Франции Лорана Нуньеса, огонь уничтожил около 10 тысяч гектаров и затронул 80 домов, примерно 50 из них полностью сгорели. Пожар угрожает перекрыть единственную дорогу с полуострова. Эвакуацию также объявили в расположенном неподалеку Бискарроссе.

Президент Франции Эммануэль Макрон обратился к Евросоюзу с просьбой предоставить дополнительную авиацию для тушения пожаров. Несколько специализированных самолетов из других европейских стран должны прибыть во Францию в ближайшее время.

В Испании эвакуировали более 10 тысяч человек из населенных пунктов в горах к западу от Мадрида. Пожарные пытаются не допустить объединения трех крупных очагов в этом регионе и соседней провинции Авила.

Министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка заявил, что чрезвычайная ситуация национального уровня позволит властям лучше координировать борьбу с огнем. Решение также связано с быстрым распространением пожаров, жарой и сильным ветром. Ранее такой режим из-за лесных пожаров в стране не вводили. Испания, как и Франция, запросила помощь Евросоюза.

С начала 2026 года в Испании произошло более 29 крупных лесных пожаров. Они затронули территорию в пять раз больше, чем за аналогичный период прошлого года, который уже стал рекордным по площади выгоревших земель.

Во Франции из-за повышения температуры воды в реках атомные электростанции могут быть вынуждены ограничивать выработку электроэнергии: речная вода используется для охлаждения реакторов. Второй энергоблок АЭС «Гольфеш» на юге страны не работает с 7 июля из-за ограничений, связанных с жарой.