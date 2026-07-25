Более 250 тысяч человек эвакуировали из-за лесных пожаров во Франции и Испании

Более 250 тысяч человек были эвакуированы из-за масштабных лесных пожаров во Франции и Испании, подсчитал Guardian. Цифры сообщили власти обеих стран. В Испании объявили режим чрезвычайной ситуации национального уровня — впервые в истории страны из-за лесных пожаров. Во Франции эвакуация, по словам министра внутренних дел, стала, вероятно, крупнейшей в мирное время.

В центральной Испании свои дома покинули около 70 тысяч человек. Во Франции эвакуировали 197 тысяч жителей, включая десятки тысяч человек из винодельческого региона вокруг Бордо. Сотни пожарных продолжают бороться с огнем, распространению которого способствуют продолжающаяся жара и сильный ветер. В Испании два из трех крупнейших очагов пожара в пятницу объединились. Во Франции ветер гонит огонь к Бордо — лесные пожары подошли примерно на 32 километра к городу.

Франция направила на борьбу с огнем 1,5 тысячи военнослужащих и задействовала военно-транспортный самолет Airbus A400M Atlas в дополнение к уже работающим 18 воздушным судам. Власти также доставили 1,5 миллиона защитных масок для жителей из-за сильного задымления.

Жителям западных пригородов Бордо приказали срочно эвакуироваться. Полиция обходила дома, предупреждая людей об опасности. По словам префекта региона Жиронда Софи Брока, пожар достиг «беспрецедентных масштабов», а в некоторых прибрежных районах людям пришлось спасаться на лодках. Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню заявил, что пожар в Жиронде стал настолько мощным, что начал формировать собственные воздушные потоки.

В Испании министр здравоохранения Моника Гарсия призвала жителей Мадрида не выходить на улицу без необходимости из-за сильного загрязнения воздуха дымом. По данным властей, погибших нет, однако десятки французских пожарных получили ранения.

С начала года в Испании огонь уничтожил около 130 тысяч гектаров леса — примерно на треть больше среднегодового показателя. Во Франции площадь выгоревших территорий превысила 98 тысяч гектаров, что министр внутренних дел назвал историческим рекордом. Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что небольшое похолодание дало пожарным «окно возможностей» для локализации огня, однако дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от силы и направления ветра.

Помощь в тушении пожаров Франции и Испании оказывают Хорватия, Чехия, Греция, Италия, Нидерланды, Португалия и Словакия, направившие спасателей и самолеты-амфибии. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в рамках европейского механизма гражданской защиты во Франции уже работают пять самолетов и два вертолета, а в Испанию направлены еще четыре самолета.