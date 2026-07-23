Суд в Анголе приговорил российских граждан к реальным срокам по обвинению в шпионаже и попытке вмешательства в выборы

Российских политтехнологов приговорили к реальным срокам — 8 и 11 лет колонии — в Анголе по обвинению в шпионаже, терроризме и попытке повлиять на президентские выборы. Их связывают с проектом «Африканские политологи». О прошедшем накануне суде сообщает The Guardian и Би-би-си.

Суд в Анголе вынес приговор двум российским гражданам — Льву Лакштанову и Игорю Ратчину. Их признали виновными по ряду обвинений, среди которых терроризм и шпионаж. Ратчин получил 11 лет лишения свободы, а его коллега — восемь.

Обоих арестовали в августе прошлого года по обвинениям в подстрекательстве к антиправительственным протестам, проведении кампании дезинформации и попытке вмешательства в президентские выборы, которые пройдут в следующем, 2027-м, году. Их задержанию предшествовали масштабные протесты в стране из-за роста цен на бензин, в результате которых более 20 человек погибли и порядка 1600 были задержаны.

Ратчин и Лакштанов активно фотографировали происходящее — их интерес к забастовкам и лег в основу дела. Кроме того, как писала Би-би-си, в обвинительном заключении их называли авторами фейковых указаний госорганов силовикам, в которых последним якобы приказывали применять жесткие меры против демонстрантов. Автором «точных инструкций убивать» назвали Ратчина, а Лакштанов их переводил на португальский.

На протяжении всего процесса обвиняемые настаивали на своей невиновности. Они утверждали, что прибыли в Анголу с культурными и гуманитарными миссиями — в частности для работы в «Русском доме» (он так и не был открыт).

В то же время прокуратура страны называла их участниками операции «Политология Анголы» и связала их с проектом «Африканские политологи», основателем которого был погибший в 2023-м Евгений Пригожин. По словам источников Русской службы Би-би-си, Ратчин и Лакштанов могли работать в странах континента еще при Пригожине, а затем — под кураторством Службы внешней разведки (СВР).

Игорь Ратчин ранее вел избирательные кампании «Единой России» в российских регионах, а Лакштанов работал переводчиком российских военных консультантов.

Одним из главных в деле россиян стало обвинение в попытке вмешательства в президентские выборы. По версии прокуратуры, российские граждане хотели привести к власти оппозиционную партию UNITA (в том числе посредством ее финансирования) или сменить руководство внутри правящей партии MPLA, чтобы избран был пророссийский президент.

Российские политтехнологи также вербовали местных журналистов, политиков и общественников. Например, лидер молодежного крыла оппозиционной партии Анголы Франсишку Оливейра получал деньги за информацию о членах правительства и организацию встреч россиян с местными политиками. Оливейра также предстал перед судом на этой неделе вместе с журналистом Амором Карлосом Томе. Последний получил два года условного срока, Оливейра был оправдан.

Ангола исторически поддерживала тесные связи с Россией, но в последние годы активизировалась ее переориентация на сотрудничество с Вашингтоном — после того, как в 2024 году ее впервые посетил американский президент Джо Байден. Страна также является одним из крупнейших нефтедобытчиков в Африке, свои интересы тут есть у «Роснефти», «Газпрома» и «Лукойла».