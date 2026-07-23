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Новости

Госдума приняла закон о бесплатном ЭКО для вдов участников войны

The Insider
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Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла законопроект, который дает вдовам участников войны право на бесплатное ЭКО. Согласно документу, это право получат супруги погибших или умерших ветеранов и инвалидов боевых действий, не вступившие в повторный брак. 

Воспользоваться услугой можно будет в течение пяти лет после смерти мужа. Вдова должна будет предоставить нотариально удостоверенное согласие супруга, составленное при его жизни, на использование его биологического материала. Предполагается, что мужчина заранее сдаст сперму в любом медучреждении и оставит ее на хранение (расходы на эти процедуры пара должна оплатить сама).

Услуга будет предоставляться в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи, порядок установит Минздрав России. Закон вступит в силу 1 декабря 2026 года.

Сейчас ЭКО по ОМС доступно только семейным парам, где у одного или обоих супругов стоит диагноз «бесплодие», а также одиноким женщинам с таким же диагнозом.

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