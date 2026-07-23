Квартальные расходы материнской компании Google впервые превысили ее доходы. Прогноз затрат на ИИ повышен до $205 млрд

Alphabet, материнская компания Google, повысила прогноз капитальных затрат на текущий год до $195–205 млрд против прежних $190 млрд, сообщает Bloomberg. Квартальный свободный денежный поток Alphabet впервые с момента выхода компании на биржу более двух десятилетий назад оказался отрицательным — минус $5,9 млрд. В компании объяснили повышение прогноза стремлением ускорить расширение вычислительных мощностей для ИИ и нарастить выручку от облачных клиентов.

Alphabet первой из технологических гигантов отчиталась за квартал — Meta, Microsoft и Amazon представят результаты на следующей неделе. Еще в апреле четыре корпорации в совокупности анонсировали до $725 млрд расходов на ИИ в этом году, и, судя по отчету Alphabet, итоговая сумма окажется больше. При этом отдача от этих вложений по-прежнему неочевидна. «Новый план расходов не выглядит хорошо», — заявил старший аналитик Investing.com Томас Монтейро, добавив, что на фоне роста ставок и дефицита ИИ-инфраструктуры представление о том, что компания сможет вечно финансировать себя из собственных денежных потоков, начинает размываться.

Впрочем, квартальные результаты показали и прогресс. Выручка облачного подразделения Google Cloud за квартал, завершившийся 30 июня, выросла на 82% год к году — до $24,77 млрд при прогнозе аналитиков в $22,46 млрд, а портфель законтрактованных, но еще не признанных в выручке заказов увеличился до $514 млрд с примерно $460 млрд кварталом ранее. Гендиректор компании Сундар Пичаи связал это с высоким спросом на ИИ-инфраструктуру и ИИ-решения. Отмечается, что общая выручка Alphabet без учета партнерских выплат составила $103,6 млрд, превысив ожидания Уолл-стрит, а чистая прибыль на акцию — $9,11 — оказалась значительно выше прогнозов, в том числе благодаря переоценке долей Alphabet в Anthropic и SpaceX почти на $100 млрд.

Выручка от поисковой рекламы — $63,27 млрд — немного не дотянула до ожиданий аналитиков. Как пишет Bloomberg, ключевой вопрос для инвесторов — сможет ли ИИ-модель Gemini защитить позиции Google в поиске по мере того, как меняются способы взаимодействия людей с информацией. Месячная аудитория Gemini достигла 950 млн пользователей — выше прогнозов, но ниже показателя первого квартала. При этом отмечается, что перенос релиза флагманской Gemini 3.5 Pro вызвал вопросы о позиционировании модели, в том числе в ИИ-программировании, где разработчиков активнее привлекают Anthropic и OpenAI. Пичаи в ответ переключил внимание на следующее поколение — Gemini 4, гораздо более крупную модель, после запуска которой Google начнет выпускать обновления «почти в ежемесячном ритме».

В конце мая Anthropic стала самым дорогим ИИ-стартапом в мире, обойдя OpenAI, — после раунда серии Н на $65 млрд ее оценка превысила $960 млрд, а ожидаемая годовая выручка достигла $47 млрд против $10 млрд за весь 2025 год.