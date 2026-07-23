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Южная Корея задержала судно Prada по подозрению в нарушении санкций против КНДР

The Insider
Фото: OSC

Фото: OSC

Власти Южной Кореи задержали грузовое судно Prada (IMO: 1079345), которое за последний год заходило в том числе в российский порт Находка, по подозрению в нарушении санкций ООН против Северной Кореи. Об этом сообщает NK News со ссылкой на представителя южнокорейского МИД. Помимо Находки, судно посещало китайские порты Чжэньцзян и Цзяньтяо, индонезийские Молуккские острова и Куала-Лумпур в Малайзии.

Сухогруз Prada водоизмещением 10 730 тонн, ранее носивший название Sophia, был задержан после захода в южнокорейский порт Пхёнтхэк в марте. По словам представителя МИД, Сеул действовал на основании информации о том, что судно ранее участвовало в деятельности, нарушающей резолюции Совбеза ООН по Северной Корее. Совместное расследование профильных ведомств подтвердило подозрения, и судно остается под арестом.

Ранее расследовательский центр Open Source Centre установил, что Prada (тогда еще Sophia) выгружала уголь или железную руду в китайском порту Цзинтан, при этом манипулируя данными о своем местоположении, чтобы скрыть присутствие в северокорейских водах. Судно передавало сигнал так, будто он исходил из точек на территории России, в том числе из Находки, что затрудняло отслеживание.

Prada ходит под флагом Танзании, который получила в марте после того, как ложно заявляла о регистрации в Гайане, а до 2020 года ходила под флагом Китая. Владельцем судна значится компания Zhongxiang Shipping, зарегистрированная на Маршалловых островах, но, вероятно, связанная с Китаем — на это указывают ее название и то, что судном управляет гонконгская Tuo Hai Shipping. Бывший член группы экспертов ООН Сюдзи Суэ назвал в интервью изданию действия Сеула крайне значимыми. Он сказал:

«Перекрытие маршрутов, связанных с экспортом угля и железной руды — важных источников валютных поступлений Северной Кореи, — и исполнение санкций Совбеза остаются обязательством, которое страны — члены ООН должны продолжать выполнять».

Ранее The Insider выяснил, что тысячи северокорейцев въезжают в Россию под видом студентов, проходящих учебную практику, но фактически используются как рабочая сила в нарушение санкций ООН — они работают шесть дней в неделю, иногда до 20 часов в сутки, а их зарплату делят между собой власти КНДР и российские компании.

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