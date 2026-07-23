Задержан предполагаемый организатор схемы фиктивных вычетов по НДС на 1,2 трлн рублей — РБК

Предполагаемого организатора крупнейшей в России сети фиктивных вычетов по НДС Александра Осина задержали за пределами страны. Сейчас власти занимаются организацией его экстрадиции в Россию, сообщает РБК со ссылкой на два источника, близких к следствию. Где и когда задержали 44-летнего Осина, издание не уточняет.

По данным следствия, Осин мог организовать сеть так называемого «бумажного» НДС, через которую в 2023–2025 годах были оформлены фиктивные налоговые вычеты на 1,2 трлн рублей. Клиентами площадки, как утверждают источники РБК, были более 35 тысяч компаний.

Осин является учредителем зарегистрированного в Великих Луках ООО «Справочная 055», которое занимается бухгалтерским учетом, аудитом и налоговым консультированием. Уставный капитал компании составляет 10 тысяч рублей, а в штате числится один сотрудник. По данным РБК, в 2025 году компания не получила выручки, хотя работает уже 27 лет.

Кроме того, Осин владеет и руководит компанией «Контер», также зарегистрированной в Великих Луках и работающей в сфере информационных технологий.

О раскрытии сети стало известно в апреле. Тогда Замоскворецкий суд Москвы арестовал троих фигурантов дела — Д.В. Пацукова, Д.О. Сапрыкина и А.А. Макарова. По версии следствия, участники схемы продавали реальным компаниям фиктивные счета-фактуры от фирм-«однодневок», позволяя им искусственно уменьшать налоговые платежи. В операции участвовали ФНС, ФСБ, Следственный комитет и МВД при содействии Генпрокуратуры.