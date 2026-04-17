Арестованы фигуранты крупнейшей схемы фиктивных вычетов по НДС на 1,2 трлн рублей — РБК

Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал троих фигурантов дела о крупнейшей в России схеме фиктивных вычетов по НДС на 1,2 трлн рублей. Как сообщает РБК со ссылкой на источники, двое проходят по делу как обвиняемые, еще один — в статусе подозреваемого. Все трое отправлены под стражу до 14 июня.

По данным издания, речь идет о Пацукове Д. В., Сапрыкине Д. О. и Макарове А. А. Им вменяют в вину неправомерный оборот платежей, подачу подложных деклараций по НДС и незаконное создание юридических лиц. Расследование ведется в рамках дела о масштабной сети так называемого «бумажного» НДС, раскрытой в результате совместной операции ФСБ, ФНС, СК и МВД при участии Генпрокуратуры.

Как пишет РБК, схема охватывала около 4800 компаний и более 40 тысяч клиентов из реального сектора экономики. Через эту сеть в 2023–2025 годах оформлялись фиктивные налоговые вычеты, позволяющие существенно снижать выплаты в бюджет. Общий объем «бумажного» НДС, по оценке следствия, составил 1,2 трлн рублей.

Суть схемы сводилась к продаже фиктивных счетов-фактур от фирм-«однодневок» реальным компаниям. Это позволяло искусственно увеличивать «входящий» НДС и уменьшать налоговые обязательства без фактических сделок. Как отмечает источник РБК, «все было только на бумаге»: поставки и оплаты в действительности не происходили.

Особенностью схемы стало использование подставных директоров, в том числе заключенных. По данным источников издания, у 190 компаний руководителями числились более 100 человек, находящихся в исправительной колонии. Их могли оформлять фиктивно по паспортным данным, что позволяло скрывать реальных организаторов сети.

Клиентами площадки, по информации РБК, были строительные компании, дистрибьюторы электроники, клининговые фирмы, продавцы топлива и участники рынка мерчендайзинга. Некоторые из них, как утверждают источники, использовали схему не только для ухода от НДС, но и для обналичивания средств с целью выплаты зарплат «в конверте».

Инфраструктура сети была распределенной: ключевые решения принимались в Москве, а серверы, обеспечивавшие работу системы, находились в одной из стран Евросоюза. По делу уже прошли обыски более чем по 20 адресам, а правоохранительные органы продолжают устанавливать степень осведомленности компаний-клиентов.

Если налогоплательщики не смогут доказать реальность операций, им могут грозить выездные проверки и последующие уголовные дела, отмечают собеседники РБК. Следствие также должно установить, какая часть из заявленных 1,2 трлн рублей была фактически получена из бюджета.