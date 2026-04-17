Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

76.05

EUR

89.63

OIL

97.22

Поддержите нас

491

 

 

 

 

 

Новости

Арестованы фигуранты крупнейшей схемы фиктивных вычетов по НДС на 1,2 трлн рублей — РБК

Иллюстрация к материалу

Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал троих фигурантов дела о крупнейшей в России схеме фиктивных вычетов по НДС на 1,2 трлн рублей. Как сообщает РБК со ссылкой на источники, двое проходят по делу как обвиняемые, еще один — в статусе подозреваемого. Все трое отправлены под стражу до 14 июня.

По данным издания, речь идет о Пацукове Д. В., Сапрыкине Д. О. и Макарове А. А. Им вменяют в вину неправомерный оборот платежей, подачу подложных деклараций по НДС и незаконное создание юридических лиц. Расследование ведется в рамках дела о масштабной сети так называемого «бумажного» НДС, раскрытой в результате совместной операции ФСБ, ФНС, СК и МВД при участии Генпрокуратуры.

Как пишет РБК, схема охватывала около 4800 компаний и более 40 тысяч клиентов из реального сектора экономики. Через эту сеть в 2023–2025 годах оформлялись фиктивные налоговые вычеты, позволяющие существенно снижать выплаты в бюджет. Общий объем «бумажного» НДС, по оценке следствия, составил 1,2 трлн рублей.

Суть схемы сводилась к продаже фиктивных счетов-фактур от фирм-«однодневок» реальным компаниям. Это позволяло искусственно увеличивать «входящий» НДС и уменьшать налоговые обязательства без фактических сделок. Как отмечает источник РБК, «все было только на бумаге»: поставки и оплаты в действительности не происходили.

Особенностью схемы стало использование подставных директоров, в том числе заключенных. По данным источников издания, у 190 компаний руководителями числились более 100 человек, находящихся в исправительной колонии. Их могли оформлять фиктивно по паспортным данным, что позволяло скрывать реальных организаторов сети.

Клиентами площадки, по информации РБК, были строительные компании, дистрибьюторы электроники, клининговые фирмы, продавцы топлива и участники рынка мерчендайзинга. Некоторые из них, как утверждают источники, использовали схему не только для ухода от НДС, но и для обналичивания средств с целью выплаты зарплат «в конверте».

Инфраструктура сети была распределенной: ключевые решения принимались в Москве, а серверы, обеспечивавшие работу системы, находились в одной из стран Евросоюза. По делу уже прошли обыски более чем по 20 адресам, а правоохранительные органы продолжают устанавливать степень осведомленности компаний-клиентов.

Если налогоплательщики не смогут доказать реальность операций, им могут грозить выездные проверки и последующие уголовные дела, отмечают собеседники РБК. Следствие также должно установить, какая часть из заявленных 1,2 трлн рублей была фактически получена из бюджета.

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте