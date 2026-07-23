Немецкие военные направлены на помощь польским для строительства укреплений в Сувалкском коридоре на случай нападения России

Военные инженеры бундесвера вместе с польскими саперами приступили к строительству оборонительных сооружений на границе Польши с Беларусью и российской Калининградской областью, в том числе в стратегически важном Сувалкском коридоре. Об этом сообщило Оперативное командование бундесвера. Укрепления должны затруднить вооруженным силам России и Беларуси возможное нападение на территорию НАТО.

Немецкий контингент, в который входят специализированные инженерные подразделения сухопутных войск, а также военные медики и персонал служб обеспечения, работает в Польше по приглашению Варшавы в рамках польской программы «Восточный щит». Вместе с польскими военными немецкие саперы будут рыть противотанковые рвы, устанавливать проволочные заграждения, а также возводить полевые укрепления и огневые позиции на севере Польши.

Командир контингента заявил, что «Восточный щит» усилит польские границы с Россией и Беларусью благодаря строительству пограничного вала, а немецкие военные с их навыками делать участки местности непроходимыми для противника помогут польским коллегам и улучшат защиту Польши и союзных войск. Командование немецких сил прибыло в Польшу еще 22 июня, с 29 июня на месте работали около 15 военнослужащих, проводивших рекогносцировку, а основные силы усиленного инженерно-машинного взвода приехали в начале июля. Миссия рассчитана на несколько этапов — до октября 2026 года, но при необходимости может быть продлена.

Ранее сообщалось, что Польша создает новую военную структуру для защиты границы с Россией и Беларусью — Компонент охраны пограничья в составе Войск территориальной обороны. В него войдут четыре бригады, отвечающие за ключевые участки восточной границы, а сама структура станет одной из опор программы «Восточный щит», предусматривающей строительство оборонительной инфраструктуры и развитие систем наблюдения.