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Новости

«Россия считает ЮНЕСКО инструментом “мягкой силы”. Чтобы сохранить влияние в организации, придется сотрудничать по вопросу Байкала» — эколог

The Insider
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ЮНЕСКО планирует внести озеро Байкал в список объектов Всемирного наследия, находящихся под угрозой. Сейчас в этом перечне находятся 53 объекта — российских среди них до сих пор не было. 

Как рассказал The Insider эколог Евгений Симонов, если озеро попадет в этот список, России придется в сотрудничестве с ЮНЕСКО начать разработку и реализацию мер по сохранению Байкала, иначе ее будут ждать дипломатические и репутационные потери, 

«Россия до самого недавнего времени в достаточной степени дорожила своим членством в ЮНЕСКО и возможностью работать в организации. Деятельность ЮНЕСКО не ограничивается наследием. Речь идет о большом международном механизме, который нужен России для политики "мягкой силы". В силу этого Москва все-таки формально выполняла или пыталась изображать, что выполняет многие рекомендации ЮНЕСКО. В последние годы она меньше уклоняется от диалога. Много лет назад она могла просто не отвечать на запросы, а тут отвечает, сдает отчеты, пытается что-то объяснить, предоставляет какие-то оценки воздействий — кривые, косые, но оценки.

Байкал пока не внесен в список наследия в опасности, но последние годы ЮНЕСКО по нему работает так, будто он уже в списке. Ситуацию заслушивают практически каждый год, составляют рекомендации. Выполняется из них дай бог треть, но выполняется.

У нас пока нет опыта внесения российских объектов в список наследия в опасности, поэтому сказать, как оно будет работать, сложно. Однако с попаданием в список ежегодный мониторинг по Байкалу станет обязательным. Учитывая установку России на работу в ЮНЕСКО, возможно, что-то из этого будет работать.

Юридически Россия обязана выполнять решения ЮНЕСКО. Вопрос в том, что это довольно мягкое обязательство, исполнение которого можно затягивать бесконечно. Наличие объектов в списке Всемирного наследия довольно престижно в международной практике. А России же зачем-то нужно влияние в ЮНЕСКО? Оно может ослабеть, если Москва будет игнорировать решения организации.

Внесение в список наследия в опасности — нормальный рабочий механизм, а не публичная порка. США сами попросили внести болота Эверглейдс в список, чтобы Конгресс дал денег на исправление ситуации. Мексика сама туда просилась, Белиз. Ливан сейчас попросился. Многие воспринимают это как решение проблемы, а не стигматизацию. Но у России особенная стать, она это всегда воспринимала как стигматизацию».

По мнению Симонова, на позицию ЮНЕСКО повлияло принятие в России законов, которые угрожают озеру, а также инициативы, в целом ослабляющие защиту природоохранных территорий. Например, 21 июля Госдума во втором и третьем чтениях приняла большой пакет поправок в Лесной кодекс, которые, как отмечает издание «Кедр» со ссылкой на эксперта по лесному хозяйству, может стать «одним из самых потенциально вредоносных для лесов и лесного хозяйства законопроектов за все время после принятия нынешнего Лесного кодекса».

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