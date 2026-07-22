ЮНЕСКО заявила, что внесет Байкал в список Всемирного наследия, находящегося под угрозой. В России пока нет объектов с таким статусом

Озеро Байкал может получить статус объекта Всемирного наследия, находящегося под угрозой. Об этом говорится в проекте решения Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, подготовленного к проходящей в южнокорейском Пусане 48-й сессии организации. В списке Всемирного наследия под угрозой числятся 53 объекта — российских среди них до сих пор не было.

Рассмотреть включение озера в такой перечень в ЮНЕСКО решили из-за закона о сплошных рубках на Байкале, принятого российским парламентом и подписанного президентом Владимиром Путиным в декабре 2025 года. Согласно документу, на озере разрешаются сплошные санитарные рубки (ранее полностью запрещенные законом от 1999 года), когда выборочные не помогают восстановлению лесов. Кроме того, допускается строительство различной инфраструктуры, включая кладбища, дороги, мосты и селезащитные сооружения.

По мнению экологов, формулировки закона фактически позволяют рубить здоровый лес под видом больного и расчищать пространство под строительство. Это может привести к уничтожению местной флоры и фауны и обернуться непоправимыми последствиями для самого глубокого озера в мире. В июне 2026 года стало известно, что в центральной экологической зоне (ЦЭЗ) Байкальской природной территории уже начали вырубку 400 гектаров леса под пятизвездочный туристический комплекс.

В ЮНЕСКО убеждены, что новое законодательство снижает защиту озера. В организации просят власти РФ предоставить подробную информацию о планируемых стройках и их потенциальном вреде к февралю 2027 года.

Кроме того, организация обдумывает внесение в список Всемирного наследия под угрозой объектов «Западный Кавказ» и «Вулканы Камчатки».

Сейчас большинство из 53 объектов, внесенных в список, расположены в Африке и на Ближнем Востоке. В перечне также есть объекты из Австрии, США, Румынии и Украины. Сразу три украинских объекта оказались в списке в 2023 году на фоне полномасштабного вторжения России.

Россия до сих пор не попадала в список Всемирного наследия под угрозой. Присвоение Байкалу или двум другим указанным в проекте ЮНЕСКО объектам такого статуса потребует от Москвы сотрудничества с организацией и разработки мер по сохранению этих территорий. Если РФ откажется от выполнения рекомендаций, то объекты могут быть исключены из списка Всемирного наследия совсем. Например, подобное произошло с долиной Эльбы у Дрездена — из-за строительства автомобильного моста через реку.

Как отмечается на сайте постпредства РФ при ЮНЕСКО, Россия занимает «почетное девятое место» в общем списке Всемирного наследия. В стране находятся 11 природных и 23 культурных объекта.