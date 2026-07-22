«Ленфильм» возглавит бывший чиновник Минкультуры Дмитрий Давиденко

Новым гендиректором «Ленфильма» станет Дмитрий Давиденко, который до октября 2025 года руководил департаментом кинематографии Минкультуры РФ. Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на два источника, коллективу киностудии его представят вечером 22 июля.

50-летний Давиденко окончил сценарно-киноведческий факультет ВГИКа в 1998 году, а спустя три года — аспирантуру института. Департамент кинематографии Минкультуры он возглавлял с июня 2022 года. До госслужбы Давиденко много лет провел в киноиндустрии — работал на студиях «Красная стрела» и «Рекун», телеканале «Россия» и в компании продюсера Валерия Тодоровского. В качестве линейного продюсера он участвовал в создании сериалов «Оттепель» и «Обитель», а также фильма «Географ глобус пропил».

Руководители основанного в 1914 году «Ленфильма» с начала 2010-х менялись достаточно быстро. Эдуарда Пичугина, возглавившего киностудию в 2012 году, совет директоров отправил в отставку в конце 2019-го — тогдашний министр культуры Владимир Мединский говорил, что студия сидит в «долговой яме» и не в состоянии обслуживать кредит ВТБ. В 2020 году гендиректором ненадолго стала совладелица продакшна «Триикс медиа» Инесса Юрченко, которую уже в сентябре сменил основатель холдинга 1st Mediainvest Фёдор Щербаков.

Против Щербакова в феврале 2024 года возбудили дело о вымогательстве у топ-менеджера «Ростеха» Василия Бровко, после чего его уволили, заочно арестовали и объявили в розыск — он уехал из России. Пришедшего ему на смену Эдуарда Суворова сняли уже в декабре того же года на фоне сообщений о крупных долгах студии, после чего «Ленфильм» возглавила бывший директор его службы безопасности Надежда Андрющенко.

В начале 2026 года «Ленфильм», прежде целиком принадлежавший Росимуществу, окончательно перешел в собственность Санкт-Петербурга. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка студии за 2025 год составила 230,5 млн рублей при чистом убытке почти в 121 млн. Власти обещали, что студия сосредоточится на «патриотическом и историческом кино», а в апреле сообщалось, что «Ленфильм» заключил соглашение со Следственным комитетом и готовит сериал по книге его главы Александра Бастрыкина.