В Варшаве начался суд над Блиновым. За несостоявшееся нападение на Волкова в Нью-Йорке предлагали €50 тысяч — польское следствие

Несостоявшееся нападение в Нью-Йорке готовилось в ноябре 2023 года. В апреле польская прокуратура сообщала, что Блинов склонял исполнителя к нападению на Волкова, но оно не состоялось по «объективным причинам».

С февраля по март 2024 года Блинов, по версии обвинения, заплатил еще €15 тысяч за слежку за Волковым, Марией Певчих и Иваном Ждановым в Вильнюсе. Первоначально исполнитель должен был похитить Волкова и передать его российским правоохранительным органам, однако отказался от плана, так как испугался ответственности. После этого Блинов поручил двум другим фигурантам напасть на политика и передал им его фотографии, адреса и номера телефонов.

Нападение произошло 12 марта 2024 года, когда Волков находился в своей машине возле дома в Вильнюсе. Исполнители распылили ему в лицо слезоточивый газ, нанесли от 10 до 15 ударов молотком по левой ноге и еще один или два удара по плечу. Волков получил перелом, ожог глаза, раны и отеки руки.

Еще один пункт обвинения касается поджога установленной в Вильнюсе копии камеры ШИЗО, в которой держали Алексея Навального. Блинов, как считает следствие, предложил за это €15 тысяч, а трое исполнителей подожгли инсталляцию 7 июля 2023 года. Фонду борьбы с коррупцией был причинен ущерб на €1957.

Кроме того, Блинову вменяют организацию нападения на Александру Петрачкову, жену экономиста Максима Миронова. За акцию запугивания он якобы предложил исполнителям 15 тысяч злотых, около €3500, передав им адрес супругов в Аргентине и их фотографии. 1 сентября 2023 года нападавший ударил Петрачкову по лицу, чтобы заставить ее и Миронова отказаться от политической деятельности в поддержку российской оппозиции.

Пятый эпизод связан с поддельным польским водительским удостоверением, которым Блинов, по версии следствия, пользовался до сентября 2024 года. Всего обвинение предъявлено по пяти пунктам — ему грозит до пяти лет лишения свободы. Блинова задержали в Польше в середине сентября 2024 года, с тех пор он находится под арестом. Обвинительное заключение передали в суд в марте 2026 года.

В сентябре 2024 года ФБК обвинил Невзлина в организации нападений на Волкова, Петрачкову и других оппозиционеров. The Insider изучил опубликованную переписку Блинова и Невзлина и пришел к выводу, что она с высокой вероятностью подлинная.