Польская прокуратура передала в суд дело против Анатолия Блинова, которого обвиняют в нападении на уехавших российских оппозиционеров

Прокуратура Варшавы передала в суд обвинительное заключение против гражданина РФ Анатолия Блинова по уголовному делу о нападениях на российских оппозиционеров за рубежом.

Ему вменили в вину пять эпизодов, в том числе организацию избиения соратника Навального Леонида Волкова в Вильнюсе. В марте 2024 года двое польских граждан распылили в его сторону слезоточивый газ, после чего несколько раз ударили политика молотком. Помимо этого, по версии обвинения, Блинов также подстрекал к избиению Волкова в конце 2023 года. По словам самого пострадавшего, речь идет о Нью-Йорке.

Остальные эпизоды касаются нападения на жену экономиста Максима Миронова Александру Петрачкову в Буэнос-Айресе «с целью заставить прекратить политическую деятельность в поддержку российской оппозиции», а также поджога копии тюремной камеры Алексея Навального в Вильнюсе и подделки водительского удостоверения.