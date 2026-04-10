Польская прокуратура передала в суд дело против Анатолия Блинова, которого обвиняют в нападении на уехавших российских оппозиционеров

Прокуратура Варшавы передала в суд обвинительное заключение против гражданина РФ Анатолия Блинова по уголовному делу о нападениях на российских оппозиционеров за рубежом.
Ему вменили в вину пять эпизодов, в том числе организацию избиения соратника Навального Леонида Волкова в Вильнюсе. В марте 2024 года двое польских граждан распылили в его сторону слезоточивый газ, после чего несколько раз ударили политика молотком. Помимо этого, по версии обвинения, Блинов также подстрекал к избиению Волкова в конце 2023 года. По словам самого пострадавшего, речь идет о Нью-Йорке.
Остальные эпизоды касаются нападения на жену экономиста Максима Миронова Александру Петрачкову в Буэнос-Айресе «с целью заставить прекратить политическую деятельность в поддержку российской оппозиции», а также поджога копии тюремной камеры Алексея Навального в Вильнюсе и подделки водительского удостоверения.
Анатолию Блинову грозит до пяти лет лишения свободы. Его задержали осенью 2024 года, с тех пор он находится в следственном изоляторе. Согласно обнародованным ФБК перепискам, Блинов выполнял поручения бывшего совладельца «ЮКОСа» Леонида Невзлина, который через Блинова организовывал покушения на ряд оппозиционеров. «Успешных» нападений в итоге было минимум два — на Леонида Волкова и на жену экономиста Максима Миронова, который писал про Невзлина нежелательные комментарии в Twitter.
The Insider проанализировал эти скриншоты и пришел к выводу, что с высокой вероятностью они подлинные.
Сам Невзлин отрицает организацию нападения на Волкова. По словам бизнесмена, переписку, существование которой он не оспаривал, спровоцировал сам Блинов.