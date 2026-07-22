Известная MAGA-активистка Лора Лумер поддержала Украину. Она не первая, кто отошел от «генеральной линии» движения Трампа

Американская ультраправая активистка Лора Лумер, одна из самых влиятельных фигур движения MAGA и неформальный советник Дональда Трампа, приехала в Украину и заявила о смене своей позиции по войне — ранее она склонялась к российской точке зрения. Офис Владимира Зеленского 21 июля приветствовал ее визит, отметив, что личный опыт — лучшее средство против российской пропаганды. Сама Лумер написала в Twitter (X), что ее прежние взгляды на Украину сформировала именно пропаганда Кремля и она приехала проверить факты на месте:

«Я говорила все эти вещи об Украине и Зеленском, и я не удаляю свои посты, потому что поняла — я была неправа. Я жила в медийной эхо-камере, и российские медиа в соцсетях воздействовали на меня своей пропагандой так, что я в это поверила».

Пережив в Киеве воздушную тревогу, она призналась, что чувствует себя «мерзавкой» из-за того, что пять лет преуменьшала страдания украинцев. Она написала:

«Некоторые из нас имели наглость говорить, что Россия была права, потому что мы поверили в ложь о том, что Украина — страна, полная сторонников нацизма. Россия так на нас влияла своей пропагандой, что мы даже не отдавали себе в этом отчета».

Лумер начинала карьеру в конспирологических медиа Project Veritas и InfoWars, дважды безуспешно баллотировалась в Конгресс от республиканцев и была заблокирована в большинстве соцсетей за экстремистские высказывания. Годами она выступала против помощи Киеву и повторяла кремлевские тезисы. В сентябре 2023 года Лумер утверждала, что Джо Байден «финансирует нацистские эскадроны смерти в Украине на деньги американских налогоплательщиков», а в прошлом году называла Украину «страной, полной апологетов нацизма», которую возглавляет «апологет джихадистов». Кроме того, она писала колонки для Russia Today. При этом Лумер остается близка к Трампу — после ее визитов в Белый дом не раз следовали увольнения сотрудников Совета национальной безопасности.

Разворот Лумер начался еще в июне. Репортер ее шоу Loomer Unleashed Эндрю Мур съездил в Киев и Одессу во время массированных российских атак и в эфире описал евангелическую церковь, полностью разрушенную крылатой ракетой. После этого Лумер заявила, что «попалась на российскую пропаганду», — по ее словам, она поверила, что Украину нужно «денацифицировать», не осознавая, что Россия, позиционируя себя как православное христианское государство, убивает в Украине сотни тысяч молодых христиан. Уже в Киеве она рассказала, что ей показали фотографии убитых в Буче священников и массовое захоронение.

Одна из многих

Лумер — не первая заметная фигура движения Трампа MAGA, отошедшая от его «генеральной линии», хотя другие сделали это на иной почве. Бывший ведущий Fox News Такер Карлсон стал самым известным критиком Трампа справа после начала войны США с Ираном — он называл высказывания президента США об Иране «мерзкими на всех уровнях», а затем объявил о разрыве с Республиканской партией и призвал к созданию новой антивоенной партии America First. Вместе с ним против войны выступили такие MAGA-деятели, как Мегин Келли, Кэндис Оуэнс и известный конспиролог Алекс Джонс — Оуэнс называла администрацию «сатанинской» и требовала отстранить Трампа по 25-й поправке, а Джонс призывал республиканцев «отцепиться от Трампа».

Экс-конгрессвумен Марджори Тейлор Грин порвала с Трампом из-за отказа публиковать файлы организатора сети контрабанды и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних Джеффри Эпштейна полностью, а также его внешней политики и действий в сфере здравоохранения. Трамп назвал ее «предательницей» и «чокнутой» и пообещал поддержать ее соперника на праймериз, после чего Грин объявила об уходе из Конгресса с 5 января 2026 года.