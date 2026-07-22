Китай обвинил Японию в угрозе миропорядку из-за планов изменить подход к ядерному оружию. Поводом для этого стал именно Пекин — эксперт

Официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь назвал угрозой миропорядку планы Японии пересмотреть запрет на ввоз ядерного оружия в страну. О том, что Токио изучает возможность снять запрет на ввоз в страну ядерного оружия, стало известно ранее на этой неделе. Именно Пекин и обострение ситуации вокруг Тайваня стали драйвером для Японии в этом вопросе, считает эксперт.

Как сообщило госагентство «Синьхуа», в китайском МИД заявили, что «японский неомилитаризм оскалил зубы», а намерения японских властей обсудить отказ от трех принципов в области ядерного оружия — не производить, не обладать и не ввозить — «сеют хаос в мире с катастрофическими последствиями».

Острую реакцию Пекина вызвали слова министра обороны Японии Синдзиро Коидзуми, призвавшего к открытой дискуссии по поводу принятых Токио на себя обязательств в области ядерного оружия. В стране идет работа по пересмотру трех основных документов в области национальной безопасности, в рамках которого может быть принято решение об отказе от принципа не ввозить ядерное оружие на японскую территорию. Коидзуми, в частности, привел в пример Финляндию, где на фоне российско-украинской войны в июне 2026 года был снят запрет на ввоз, транзит и хранение ядерного оружия.

Японистка Николь Сукиасянц в беседе с The Insider пояснила, что несмотря на отсылки министра к войне в Европе, у Японии есть свои причины для пересмотра подходов к национальной безопасности:

«Главный драйвер здесь не украинский кризис, а Китай. Обострение вокруг Тайваня <частично признанное государство, которое КНР считает своей неотъемлемой территорией — The Insider> и Сэнкаку <архипелаг в Восточно-Китайском море под контролем Японии, оспариваемый Китаем — The Insider>, прямые угрозы Пекина после заявлений Такаити <премьер Японии Санаэ Такаити — The Insider> о возможной военной реакции Токио на конфликт вокруг Тайваня — вот что реально меняет расчеты японских военных аналитиков и стратегов. Украина и позиция европейских стран (Финляндии, Франции) используются, скорее, как аргумент в публичной дискуссии: раз даже нейтральные и осторожные европейские страны пересматривают ядерные табу, почему Японии нельзя хотя бы обсуждать эту тему. Но сама тема настолько токсична и остра для японского общества на фоне опыта Хиросимы и Нагасаки, что даже правительство пока говорит лишь о праве на дискуссию, а не об отмене принципов как таковых».

Отмена ядерных принципов поддержки в обществе почти не имеет, добавляет эксперт: опросы стабильно показывают, что японцы хотят их сохранить:

«Получается, что политические элиты готовы двигаться быстрее, чем общество, которое по-прежнему рассматривает пацифизм послевоенной эпохи как часть национальной идентичности, а не просто как устаревшую формальность».

В японском обществе, однако, нет единодушия по вопросу пересмотра статьи 9 Конституции 1947 года, закрепляющей пацифистский курс страны. Планы внести изменения в статью раскололи общественность «практически пополам», добавляет Сукиасянц. Весной 2026-го это вылилось в многотысячные протесты в Токио.

В июле в Токио также прошли многотысячные акции против решения правительства отказаться от принципа, появившегося в 1976 году и запрещавшего Японии экспорт вооружений.

По словам Николь Сукиасянц, это решение было тоже частью логики сдерживания Пекина: