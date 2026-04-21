Япония отменила запрет на экспорт летального вооружения

Правительство Японии пересмотрело правила экспорта вооружения: если ранее поставки военной техники сводились всего к пяти категориям нелетального оружия, то теперь ограничения на экспорт летального вооружения сняты. Об этом сообщает газета The Japan Times.

По новым правилам, решение об экспорте летального оружия будут рассматривать Совет национальной безопасности, в состав которого входят премьер-министр и главы профильных ведомств. О своих решениях они будут обязаны уведомить парламент.

Раньше экспорт за рубеж японской оборонной продукции ограничивался спасательными, транспортными, охранными технологиями и оборудованием для наблюдения и разминирования. С принятыми поправками в принципе станет возможен трансфер всех видов военного оборудования, включая истребители, подлодки и эсминцы.

Торговля летальным оружием при этом будет возможна только со странами, у которых с Японией есть соглашения о передаче оборонного оборудования и технологий. Таких стран всего 17, но их число может вырасти, отмечает The Japan Times. Сейчас среди них, например, Великобритания и Соединенные Штаты.

Экспорт оружия в страны, где идут боевые действия, будет запрещен, но возможны исключения, исходя из потребностей Японии в области нацбезопасности.

«В условиях обострения обстановки в сфере безопасности в мире никакая страна не в силах в одиночку обеспечить свою безопасность. В сфере оборонного оборудования также необходимы страны-партнеры, которые будут поддерживать друг друга», — написала в соцсетях премьер-министр Японии Санаэ Такаити.

Она также подчеркнула, что политика Токио неизменна и страна по-прежнему привержена концепции мирного государства, ориентированного прежде всего на оборону.



Как отмечает газета The Japan News, решение отменить запрет на экспорт летального вооружения позволит укрепить базу отечественной оборонной промышленности за счет экспорта.

Правила, запрещающие экспорт летального вооружения, были приняты еще в 1967 году: изначально они затрагивали запрет на поставки вооружения только в страны коммунистического блока, страны — участники вооруженных конфликтов или те государства, на поставки в которых распространяется эмбарго Совета Безопасности ООН. В 1976 году Япония объявила, что ограничит экспорт вооружений и в другие регионы, не охваченные этими тремя принципами, в соответствии со своей миролюбивой политикой.