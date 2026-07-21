Учёные объяснили медленное вращение гало Млечного Пути поворотом галактического диска на 90 градусов

Диск Млечного Пути в прошлом, вероятно, перевернулся, изменив ориентацию более чем на 90 градусов. К такому выводу пришли астрономы из Даремского университета, представившие результаты своего исследования на Национальном астрономическом собрании Королевского астрономического общества в Бирмингеме. Работа помогает объяснить, почему звёздное гало нашей галактики вращается так медленно.

Большинство звёзд Млечного Пути сосредоточено в плоском спиральном диске, вокруг которого расположено гораздо более крупное, но разреженное гало. Оно состоит в основном из звёзд, родившихся в меньших галактиках и захваченных Млечным Путём в ходе слияний. Наблюдения миссии Gaia Европейского космического агентства показали, что гало вращается очень медленно, однако причина этого оставалась неясной.

Чтобы разобраться в вопросе, учёные проанализировали эволюцию 25 галактик, похожих на Млечный Путь, в наборе космологических симуляций Auriga, проследив их развитие на протяжении миллиардов лет. Оказалось, что галактики с самыми медленно вращающимися гало объединяют две черты — они пережили крупное лобовое слияние с другой галактикой и «переворот» диска.

«Мы уже знаем, что в прошлом Млечный Путь пережил массивное лобовое столкновение с галактикой, известной как Gaia-Sausage-Enceladus. Поэтому мы полагаем, что диск Млечного Пути, вероятно, перевернулся», — объяснил руководитель исследования Кирилл Батраков. Речь идёт о массивной карликовой галактике, которая столкнулась с молодым Млечным Путём 10–11 млрд лет назад и была им поглощена. Это слияние стало крупнейшим событием в ранней истории галактики и оставило после себя миллиарды звёзд, движущихся по сильно вытянутым, «сосискообразным» орбитам.

По словам Батракова, переворот диска означает, что большинство звёзд Млечного Пути когда-то двигались по совсем другим траекториям, чем сегодня, — возможно, включая Солнце, а значит, наше относительно «стабильное» место в галактике могло не быть таким на протяжении всей жизни Солнечной системы. Исследование также показало, что вращение звёздного гало тесно связано с вращением гало тёмной материи — вероятно, они эволюционировали вместе по мере того, как галактика росла, поглощая меньшие спутники.

Ранее международная команда учёных обнаружила галактику, которая, судя по всему, состоит из самых первых звёзд во Вселенной — так называемого Населения III.