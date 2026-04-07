Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

OIL

97.22

USD

75.23

EUR

88.73

Поддержите нас

390

 

 

 

 

 

Новости

Астрономы обнаружили ранее не известную ультратусклую галактику — спутник Андромеды

The Insider
Изображение: arXiv (2026)

Изображение: arXiv (2026)

Европейские астрономы открыли новый спутник галактики Андромеды — ультратусклую карликовую галактику, получившую обозначение Andromeda XXXVI. Открытие основано на данных панандромедного археологического обзора PAndAS, а подтверждающие наблюдения проведены в обсерватории Роке-де-лос-Мучачос. Препринт статьи опубликован 30 марта на сервере arXiv.

Ультратусклые карликовые галактики — наименее яркий и наиболее насыщенный темной материей класс галактик из известных науке. Химически они наименее эволюционировали, что делает их ценнейшими объектами для изучения ранней Вселенной — астрономы рассматривают такие структуры как вероятные реликты ее первых эпох.

Первоначально Andromeda XXXVI была выделена как кандидат в ультратусклые карликовые галактики астрономом-любителем Джузеппе Донателло — в ходе систематического визуального анализа публичных снимков из архива PAndAS. Группа под руководством Джоанны Саковской из Института астрофизики Андалусии затем провела глубокую съемку объекта и подтвердила его природу. Ученым удалось различить достаточное число звезд, чтобы построить диаграмму «цвет — величина» и охарактеризовать структурные и фотометрические свойства галактики.

Andromeda XXXVI находится примерно в 2,53 млн световых лет от Земли и в 388 тысячах световых лет от Андромеды. Поскольку радиус Андромеды составляет около 850 тысяч световых лет, эти расстояния указывают на то, что объект является ее спутником. По своим параметрам Andromeda XXXVI входит в число наиболее тусклых спутников Андромеды и, возможно, является второй по компактности среди ультратусклых карликовых галактик. Ее возраст оценивается в около 12,5 млрд лет.

По расчетам исследователей, Андромеда должна насчитывать около 100 галактик-спутников, однако сейчас известна лишь примерно половина из них. Авторы статьи полагают, что открытие Andromeda XXXVI может стать важным шагом к восстановлению полной картины спутниковой системы галактики. Кроме того, они подчеркивают роль визуального поиска: по их словам, он остается незаменимым дополнением к автоматическим методам и алгоритмам машинного обучения при поиске ультратусклых объектов в окрестностях Андромеды.

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте