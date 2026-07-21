После сокращения американской программы по борьбе с ВИЧ закрылись 1700 пунктов помощи инфицированным — исследование

Сокращение крупнейшей в мире программы по борьбе с ВИЧ, которое администрация Дональда Трампа провела в прошлом году, привело к резкому спаду и в профилактике, и в лечении среди наиболее уязвимых групп. Об этом свидетельствует первый масштабный опрос организаций, получавших финансирование по программе, пишет The New York Times. Картина оказалась мрачнее, чем в апрельских данных Госдепартамента, из которых следовало, что в прошлом году программа помогла вылечить примерно столько же людей, сколько в 2024-м.

Опрос провела благотворительная организация amfAR. Выяснилось, что три четверти организаций прекратили оказывать услуги тем, кто подвержен наибольшему риску заражения ВИЧ: секс-работникам, мужчинам, практикующим секс с мужчинами, трансгендерным людям и людям, употребляющим инъекционные наркотики. Данные собрали у 166 организаций из 46 стран — около четверти всех получателей средств Президентского чрезвычайного плана по борьбе со СПИДом (PEPFAR). Из-за задержек и прекращения выплат в 2025 году эти группы закрыли не менее 1700 пунктов, где оказывались услуги, связанные с лечением и профилактикой ВИЧ, и уволили более 16 тысяч сотрудников.

Второе исследование, которое провела международная группа ученых, показало, что сокращения непропорционально сильно затронули детей с ВИЧ. В 2025 году PEPFAR поддержала лечение примерно на 77 тысяч детей меньше, чем годом ранее, — это спад на 14%. В Индии и ЮАР снижение превысило 45%. Оба исследования планируется представить на следующей неделе на международной конференции по СПИДу в Рио-де-Жанейро.

В Госдепартаменте, который курирует PEPFAR, ответили, что не проверяли этот доклад, но его методология якобы ошибочна. Там заявили, что администрация Трампа укрепила программу за счет «более четкого стратегического курса, повышения ответственности стран-получателей и упора на измеримые результаты в здравоохранении». По версии ведомства, его политика сократила число детей, заражающихся ВИЧ.

Программу PEPFAR запустил в январе 2003 года президент Джордж Буш-младший, когда лекарства от ВИЧ во многих частях мира еще были недоступны. Ей приписывают спасение 26 млн жизней более чем в 50 странах, что делает ее самым успешным начинанием такого рода. В прошлом году администрация Трампа перестроила программу, потребовав, чтобы страны с низким доходом взяли на себя бóльшую часть расходов на лечение и профилактику ВИЧ среди собственных граждан.

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