«Новая газета Европа»: Чеченские полицейские вербуют жителей на войну — до 50 человек в месяц c отдела. Откупиться можно за 400 тысяч рублей

Власти Чечни поставили перед полицейскими начальниками план по вербовке жителей на войну с Украиной, выяснила «Новая газета Европа». По данным издания, которое ссылается на собственные источники, а также источники Центра защиты прав человека «Мемориал», каждый районный отдел должен ежемесячно поставлять по 25–50 человек.

Задержанных переводят из отделов полиции в два специальных центра: в городе Серноводское (предположительно, в военном городке 78-го полка Минобороны «Север-Ахмат») и на военной базе в Ханкале (Грозный), где базируется 270-й мотострелковый полк «Ахмат-Кавказ». По данным источника «НГ Европа», за три года состав 78-го полка из-за потерь полностью сменился не менее трех раз. За последний год «Ахмат-Кавказ», в котором, по оценкам Рамзана Кадырова служит 2100 человек, как минимум наполовину пополнили принудительно мобилизованными жителями, отмечает газета.

Со слов мобилизованных и их родных известно, что условия содержания в этих центрах похожи на тюремные. Людей отправляют на фронт без военной подготовки, некоторых в гражданской одежде, поскольку экипировки не хватает.

Источник «НГ Европа» в управлении СКР по Чечне рассказал, что от мобилизации можно откупиться: обычно это обходится семье задержанного в 300–400 тысяч рублей, но в отдельных случаях сумма может превышать миллион.

В октябре 2024 года глава Чечни Кадыров распорядился отправлять на войну «проблемную молодежь». После этого полиция и получила план по мобилизации. «НГ Европа» насчитала 67 рейдов, проведенных с октября 2024 года по май 2025-го: силовики перекрывали дороги и оцепляли населенные пункты, останавливали автомобили и прохожих, проверяли документы и телефоны. Поводом для задержания могли стать драка, отсутствие страховки на машину, «слишком длинные волосы» или ухоженная борода, а также подписки на оппозиционных чеченских блогеров, лайки под постами с критикой властей.

Принудительная отправка на фронт жителей Чечни началась летом 2022 года: мужчин принуждали подписать контракт с помощью сфабрикованных дел по «террористическим» статьям, похищали родственников и шантажировали угрозами обесчестить женщин семьи. Как писал The Insider, еще одним способом стал шантаж с помощью несовершеннолетних девушек или замужних женщин, которых подсылали к мужчинам с целью собрать на них компромат.