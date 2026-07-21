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Новости

Тайвань впервые замедлит мобильный интернет в ходе учений по гражданской обороне

The Insider
Фото: Taipei Times

Фото: Taipei Times

В ходе ежегодных учений по гражданской обороне в августе власти Тайваня впервые намеренно снизят скорость мобильного интернета. Об этом пишут агентство Reuters и местное издание Liberty Times

Учения «Укрепление противовоздушной обороны в городских условиях» пройдут 10 и 13 августа. Они затронут 14 городов и округов Тайваня, где проживает около 70% населения. 

В ходе их проведения власти смоделируют сценарий отключения сети из-за «сбоя мобильной связи», при котором пропускная способность мобильной связи снизится до возможностей голосовой связи и SMS-сообщений. Видеозвонки, потоковое вещание и просмотр изображений в социальных сетях будут недоступны. Интернет замедлят на полчаса. 

Такие методы используют, чтобы подготовить не только экстренные службы, но и граждан к ситуации нехватки пропускной способности в условиях ЧС. В службе безопасности Тайваня считают, что учения «помогут населению укрепить собственную подготовку к использованию различных методов связи».

Устойчивость коммуникационной сети стала для острова актуальной проблемой после неоднократных обрывов подводных кабелей в последние годы. Причины этих инцидентов могут быть разными — от стихийных бедствий до вмешательства и саботажа со стороны Пекина. 

Китай считает остров частью своей территории, неоднократно заявлял о возможности установить контроль над его территорией силовыми методами и выступает против официальных контактов других государств с тайваньскими властями. Власти Тайваня в свою очередь отвергают предлагаемую Китаем модель «одна страна — две системы», которую Пекин с 1980-х годов использует как основу для возможного объединения. 

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