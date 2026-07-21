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Президент Никарагуа Даниэль Ортега заявил, что в стране больше не будут проводиться выборы. 80-летний Ортега занимает свой пост почти 20 лет

The Insider
Даниэль Ортега. Фото: EPA

Даниэль Ортега. Фото: EPA

Президент Никарагуа Даниэль Ортега заявил, что в стране больше не будут проводиться выборы. Как пишет Reuters, таким образом 80-летний Ортега, занимающий свой пост с 2007 года, исключил возможность того, что кто-то оспорит его власть по окончании президентского срока, который истекает в следующем году.

«Здесь больше не будет выборов, чтобы они [оппозиция] могли пытаться захватить правительство и власть», — сказал Ортега в своей речи, посвященной годовщине сандинистской революции 1979 года, которая свергла поддерживаемый США режим Анастасио Сомосы. «Дни, когда партии, поддерживаемые янки [США] и сомосистами, возвращались к власти, прошли — никогда больше», — заявил Ортега.

Последние президентские выборы в Никарагуа прошли в 2021 году. Победителем был объявлен Ортега, а его оппоненты подверглись преследованиям. Так, кандидат в президенты от оппозиции Феликс Марадиага находился в тюрьме 2021 по 2023 год, после чего был выслан в США. В 2018 году власти Никарагуа подавили антиправительственные протесты, в результате чего погибли более 300 человек.

В 2025 году Ортега изменил конституцию: в частности, он продлил президентский срок до 6 лет и назначил свою жену Росарио Мурильо «сопрезидентом». 

Совет ООН по правам человека обвинил правительство Ортеги и Мурильо в превращении страны в авторитарное государство и систематическом нарушении прав человека. Администрация Трампа назвала Никарагуа диктатурой и ввела санкции против более 2350 никарагуанских чиновников и их родственников.

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