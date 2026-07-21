Трамп ввел 50-процентные пошлины на импорт из Канады

Президент США Дональд Трамп объявил о дополнительных пошлинах в 50% против Канады. Они затронут импорт некоторых товаров, сообщил Белый дом.

50-процентная пошлина будет распространяться на разные категории товаров, «от вина до хоккейных клюшек и цемента». Под тарифы не попадут энергоносители, калийные удобрения, критически важные минералы, рыба и некоторые другие виды продукции — например, те, на которые в США уже действуют пошлины.

Решение было принято в ответ «на дискриминационное отношение Канады к американской продукции». Пошлины вступят в силу спустя 30 дней и должны будут «компенсировать бремя и неудобства для торговли США».

Канада была одной из немногих стран, помимо Китая, которая ответила на предыдущие торговые пошлины Трампа. Например, она существенно ограничила импорт американских автомобилей, алкогольных напитков и молочной продукции.

«За последние полтора года лишь две страны предпочли принять ответные меры против введенных президентом Трампом пошлин, а не вести переговоры с Соединенными Штатами: Китайская Народная Республика и Канада», — говорится в пресс-релизе.

Как отмечает агентство Associated Press, пошлины затронут большинство канадского импорта. По данным Офиса торгового представителя США, это импорт примерно на $20 млрд.

С учетом того что тарифы вступят в силу только через 30 дней, у Канады и США еще есть время для переговоров. Трамп не раз приостанавливал действие ранее объявленных тарифов — так же может произойти и в этот раз. Тем не менее тарифы для Канады могут перерасти в более масштабную торговую войну: премьер-министр Онтарио Дуг Форд уже заявил, что в случае их вступления в силу Канада «должна ответить тарифом на тариф, долларом на доллар».