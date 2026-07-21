Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

OIL

88.1

USD

78.32

EUR

89.55

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

408

 

 

 

 

 

Новости

Трамп ввел 50-процентные пошлины на импорт из Канады

The Insider
Фото: Reuters

Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп объявил о дополнительных пошлинах в 50% против Канады. Они затронут импорт некоторых товаров, сообщил Белый дом. 

50-процентная пошлина будет распространяться на разные категории товаров, «от вина до хоккейных клюшек и цемента». Под тарифы не попадут энергоносители, калийные удобрения, критически важные минералы, рыба и некоторые другие виды продукции — например, те, на которые в США уже действуют пошлины. 

Решение было принято в ответ «на дискриминационное отношение Канады к американской продукции». Пошлины вступят в силу спустя 30 дней и должны будут «компенсировать бремя и неудобства для торговли США». 

Канада была одной из немногих стран, помимо Китая, которая ответила на предыдущие торговые пошлины Трампа. Например, она существенно ограничила импорт американских автомобилей, алкогольных напитков и молочной продукции.

«За последние полтора года лишь две страны предпочли принять ответные меры против введенных президентом Трампом пошлин, а не вести переговоры с Соединенными Штатами: Китайская Народная Республика и Канада», — говорится в пресс-релизе. 

Как отмечает агентство Associated Press, пошлины затронут большинство канадского импорта. По данным Офиса торгового представителя США, это импорт примерно на $20 млрд. 

С учетом того что тарифы вступят в силу только через 30 дней, у Канады и США еще есть время для переговоров. Трамп не раз приостанавливал действие ранее объявленных тарифов — так же может произойти и в этот раз. Тем не менее тарифы для Канады могут перерасти в более масштабную торговую войну: премьер-министр Онтарио Дуг Форд уже заявил, что в случае их вступления в силу Канада «должна ответить тарифом на тариф, долларом на доллар».

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Понауехавшие. Как релоканты поменяли экономику Армении, Грузии и Сербии
  2. Как тебе такое, Илон Маск? Документы секретных переговоров России и Китая вскрыли программу по уничтожению спутников Starlink
  3. Экзамена не будет, всем автомат. Как государство сокращает доступность высшего образования в России
  4. «Мы подсмотрели в документах — потери ВДВ составили почти 20 тысяч». Исповедь штабного сержанта, сбежавшего с фронта
  5. Остров Крым: без электричества, туристов и топлива крымский бизнес разоряется и закрывается

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте