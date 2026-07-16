Трамп ввел 25-процентные пошлины на товары из Бразилии. За три дня до этого Лула обвинил США в «пиратстве»

Администрация президента США Дональда Трампа ввела пошлину в размере 25% на большинство товаров из Бразилии. Новые тарифы начнут действовать 22 июля, сообщило торговое представительство США. Госсекретарь Марко Рубио заявил, что причиной решения стал отказ правительства президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы вести переговоры с Вашингтоном «добросовестно».

«В течение последнего года Лула ставил собственное эго выше заключения сделки ради благополучия бразильского народа, и эти тарифы — цена за это»,

— написал Рубио на своей странице в Twitter. По его словам, экономическая политика правительства Лулы вредит как американцам, так и самим бразильцам.

За три дня до заявления Рубио Лула публично обвинил США в «пиратстве». Так он отреагировал на планы Трампа взимать сбор в размере 20% с грузов, перевозимых через Ормузский пролив. Американский президент объяснял сбор расходами США на обеспечение судоходства через пролив на фоне конфликта с Ираном.

«Раньше это называлось пиратством. США — важная страна, которая долгое время боролась с пиратством. Она не может теперь сама стать пиратом», — заявил Лула 13 июля. Американские власти не называли его высказывание причиной введения тарифов против Бразилии. Более того, расследование, на основании которого были установлены пошлины, началось за год до слов Лулы об Ормузском проливе.

Торговое представительство США начало расследование политики Бразилии 15 июля 2025 года. Вашингтон изучал регулирование цифровой торговли и электронных платежей, в том числе работу бразильской системы Pix, импортные тарифы, доступ американского этанола на рынок, защиту интеллектуальной собственности, борьбу с коррупцией и незаконную вырубку лесов.

Консультации представителей двух стран состоялись 15 и 16 апреля 2026 года, а 1 июня Вашингтон объявил, что действия бразильских властей ограничивают американскую торговлю, и предложил ввести 25-процентную пошлину.

Как утверждает торговый представитель США Джеймисон Грир, интенсивные переговоры с Бразилией не позволили урегулировать претензии Вашингтона. При этом он заявил, что США готовы продолжать переговоры с бразильскими властями.

По данным Reuters, тарифы распространяются более чем на 4 тысячи видов товаров общей стоимостью около $15 млрд в год. Под пошлины, в частности, попали сахар, сталь, одежда, табак и этанол. От них освободили ряд важных для американского рынка товаров, включая кофе, говядину, самолеты и авиакомпоненты, чугун и редкоземельные металлы.

Это уже второй крупный тарифный конфликт между администрацией Трампа и Бразилией. В 2025 году американский президент вводил 50-процентные пошлины, связывая их в том числе с уголовным преследованием бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару — политического союзника Трампа. Уже в ноябре 2025 года президент США отменил тарифы на ряд продовольственных товаров, включая кофе, говядину, какао и фрукты, на фоне роста цен в США. В феврале 2026 года Верховный суд США признал незаконным использованный администрацией механизм введения широких чрезвычайных пошлин, после чего прекратилось действие и других тарифов против Бразилии, основанных на этом законе. Новые пошлины основаны на другом механизме — статье 301 закона США о торговле 1974 года.