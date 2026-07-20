В Нью-Йорке мужчина поджег зажигательное устройство у здания с офисами ICE. Инцидентом занялась антитеррористическая группа ФБР

В Нижнем Манхэттене в понедельник задержали мужчину, который, по данным властей, привел в действие зажигательное устройство у здания федеральных ведомств на Федерал-плаза, 26. Расследованием инцидента занялась Объединенная антитеррористическая группа ФБР, сообщает The Washington Post.

Инцидент произошел около 8:30 утра рядом со зданием, в котором размещается ряд федеральных агентств, включая офисы Министерства внутренней безопасности США. В течение последнего года здание не раз становилось местом протестов и столкновений, поскольку там располагается в том числе иммиграционный суд, и агенты Иммиграционной и таможенной службы (ICE) стали задерживать нелегальных мигрантов, которые приходили туда на обязательные судебные слушания по своим делам.

Независимое издание FreedomNews TV опубликовало в соцсетях видео с места происшествия. На кадрах видно, как федеральные агенты бегут к мужчине, а от стены здания поднимается черно-белый дым. Силовики валят задержанного на землю, а затем уводят его. Представитель полиции Нью-Йорка отказался от комментариев, переадресовав вопросы в ФБР.

В нью-йоркском отделении ФБР заявили, что «человек привел в действие зажигательное устройство» и «взят под стражу». В заявлении говорится:

«Объединенная антитеррористическая группа ФБР в Нью-Йорке расследует этот инцидент».

Дополнительные сведения о задержанном и его возможном мотиве в бюро раскрывать отказались.

Как ранее писал The Insider, после возвращения в Белый дом Дональд Трамп подписал указ о найме дополнительных 10 тысяч сотрудников ICE, и к концу года штат службы превысил 22 тысячи человек. При этом, по данным опроса The New York Times / Siena University, работу ICE одобряют лишь 36% избирателей, а 58% респондентов опроса The Wall Street Journal назвали усилия по депортациям чрезмерными.