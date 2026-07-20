Проект Владимира Осечкина Gulagu. net объявил о прекращении работы

Проект Gulagu.net Владимира Осечкина приостанавливает свою деятельность. Об этом сообщается в его Telegram-канале. Как отмечается, решение это вынужденное и связано с «новыми реалиями и рисками»: команда не хочет создавать дополнительную опасность ни для тех, кто остается в России, ни для уехавших из страны активистов.

В сообщении сказано, что проект подвергается давлению со всех сторон (орфография и пунктуация сохранены):

«Нас травят, нам дерзят и хамят с вот этим вот „хорошие русские“ и т.п., нам блокируют счета и без оснований открыто дискреминируют, нас давят со всех сторон и внутри нашего „уехавшего“ сообщества спецслужбы и полезные им идиоты устраивают грызню, хейт и буллинг».

В заявлении говорится, что наиболее эффективных противников Кремля «вообще могут убить», и это порой происходит.

Также отмечается, что в августе и сентябре в прямых эфирах будут подведены итоги 15-летней «неблагодарной и опасной миссии»: рассказано об истории проекта и его координаторах. Кроме того, будут «поименно» названы те, кто помогал проекту, и те, кто мешал и «нападал со спины».

В октябре 2025 года французская контрразведка DGSI задержала четырех мужчин, подозреваемых в подготовке убийства Владимира Осечкина, который живет во Франции. По данным следствия, подозреваемые несколько раз приезжали к дому правозащитника в Биаррице и вели за ним наблюдение.

Владимир Осечкин — основатель проекта Gulagu.net, публиковавшего материалы о пытках в российских колониях и получившего широкую известность после публикации «архива Савельева» в 2021 году. Тогда бывший заключенный Сергей Савельев передал проекту видеозаписи пыток, издевательств и изнасилований заключенных в саратовской тюремной больнице ОТБ-1. Осечкин не живет в России с 2015 года. 28 февраля 2025 года Мещанский суд Москвы заочно приговорил его к 8 годам колонии по делу о «фейках» про армию.