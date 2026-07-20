Женская теннисная ассоциация обязала всех теннисисток пройти генетический тест для допуска к турнирам

Женская теннисная ассоциация (WTA) обязала всех спортсменок пройти генетическое тестирование для участия в профессиональных женских турнирах. Новые правила вступят в силу 21 июля, пишет Би-би-си. Теннисисткам потребуется один раз в жизни сдать мазок с внутренней стороны щеки, кровь или слюну. Образцы проверят на наличие гена SRY, который находится в Y-хромосоме и связан с развитием мужских половых признаков.

При отсутствии гена спортсменка получит допуск к соревнованиям. Если тест обнаружит SRY, перед принятием решения теннисистке потребуется пройти дополнительное медицинское обследование. Игроков также обяжут подписать документ, предупреждающий о возможном дисциплинарном наказании за отказ от тестирования.

Предыдущие правила WTA, принятые в 2024 году, позволяли трансгендерным женщинам участвовать в женских турнирах, если уровень тестостерона в их организме в течение двух лет не превышал 2,5 наномоля на литр. В настоящее время среди участниц соревнований WTA нет ни одной известной трансгендерной женщины.

Ассоциация объяснила изменения стремлением обеспечить равные возможности и честную конкуренцию. Новые правила приняли после консультаций с участниками WTA и с учетом изменений в политике других международных спортивных организаций.

В сентябре 2025 года обязательное однократное тестирование на ген SRY ввела Международная федерация легкой атлетики, а Международная ассоциация бокса одобрила аналогичную процедуру в мае того же года. В марте 2026 года Международный олимпийский комитет запретил трансперсонам участвовать в женских соревнованиях под своей эгидой и также предусмотрел генетический скрининг спортсменов.

При этом наличие гена SRY может быть выявлено не только у трансгендерных женщин, но и у людей с нарушениями полового развития, которых при рождении определили как женщин. Эндокринолог Леонардо Альварес ранее рассказывал The Insider, что хромосомный набор сам по себе не всегда позволяет однозначно определить пол, поскольку хромосомы не во всех случаях предопределяют половой диморфизм.

Дискуссия о генетическом тестировании обострилась после Олимпиады 2024 года, на которой золото в женском боксе завоевали Иман Хелиф из Алжира и Линь Юйтин из Тайваня. Обе спортсменки родились женщинами и не совершали трансгендерного перехода, однако Международная ассоциация бокса утверждала, что они не соответствуют установленным организацией гендерным критериям. Результаты проведенных тестов ассоциация не обнародовала.