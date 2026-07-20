Балицкий доложил Путину о «полном контроле» над атакуемой украинскими дронами трассой в Крым. По ней снова пустили автобусы — The Insider

Назначенный Россией глава оккупированной части Запорожской области Евгений Балицкий доложил Владимиру Путину, что трасса Р-280 «Новороссия» (сформированный российскими властями на основе участков украинской автодороги М-14 и продленный до Ростова-на-Дону сухопутный маршрут в аннексированный Крым) якобы «сегодня находится под полным контролем».

Что именно подразумевается под «полным контролем», чиновник не уточнил. Балицкий утверждает, что средства защиты от беспилотников постоянно совершенствуются, а российские военные применяют новые способы противодействия дронам.

Украинские беспилотники регулярно атакуют трассу и движущийся по ней транспорт с конца мая. Дорога используется для снабжения российских войск и доставки топлива в аннексированный Крым. Из-за ударов по логистике на полуострове возник дефицит бензина, власти ввели ограничения на его продажу.