Балицкий доложил Путину о «полном контроле» над атакуемой украинскими дронами трассой в Крым. По ней снова пустили автобусы — The Insider

Назначенный Россией глава оккупированной части Запорожской области Евгений Балицкий доложил Владимиру Путину, что трасса Р-280 «Новороссия» (сформированный российскими властями на основе участков украинской автодороги М-14 и продленный до Ростова-на-Дону сухопутный маршрут в аннексированный Крым) якобы «сегодня находится под полным контролем».
Что именно подразумевается под «полным контролем», чиновник не уточнил. Балицкий утверждает, что средства защиты от беспилотников постоянно совершенствуются, а российские военные применяют новые способы противодействия дронам.
Украинские беспилотники регулярно атакуют трассу и движущийся по ней транспорт с конца мая. Дорога используется для снабжения российских войск и доставки топлива в аннексированный Крым. Из-за ударов по логистике на полуострове возник дефицит бензина, власти ввели ограничения на его продажу.
С 6 июня назначенная Россией администрация оккупированной Луганской области ввела до особого распоряжения ограничения на регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки по трассам Р-280 и Р-150. Жителей призвали не пользоваться дорогами, ведущими в сторону оккупированных частей Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, а также аннексированного Крыма. Ограничения ввели на фоне участившихся атак беспилотников на транспорт и дорожную инфраструктуру.
Однако источник The Insider в Симферополе рассказал, что примерно тогда же, когда длина пробки на выезд на Крымский мост из легковых автомобилей превысила 1000 единиц и подъезд к мосту стал затруднен, автобусы снова начали пускать через Джанкой и Мелитополь в сторону Донецка и дальше, вплоть до Москвы.