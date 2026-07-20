Урбанист и самовыдвиженец в гордуму Челябинска Михаил Попов остановил свою кампанию. Неделю назад он сломал позвоночник, убегая от полиции

Урбанист и кандидат в депутаты Челябинской городской думы Михаил Попов 20 июля сообщил, что остановит свою избирательную кампанию. На прошлой неделе он сломал позвоночник, пытаясь уйти от полицейских, которые «устроили осаду» в его подъезде.

В своем Telegram-канале политик пишет, что не сможет собрать 205 подписей до 24 июля, поэтому вынужден приостановить свою избирательную кампанию:

«Сейчас моя главная задача — прожить сегодняшний день: выполнять рекомендации врачей, проходить процедуры и шаг за шагом восстанавливаться. Что будет дальше — покажет время. Но одно я знаю совершенно точно: политика — это марафон, а не спринт. Иногда приходится сделать паузу не потому, что сдался, а потому, что нужно набраться сил, чтобы продолжить путь».

13 июля Попов рассказывал, что к нему в квартиру пытались попасть полицейские. Как писало издание «7х7», вместе с полицейскими приехали двое мужчин в черной одежде, у которых были носилки и предметы, похожие на противогазы. Они попали на запись камеры домофона, но кто эти люди и с какой целью приехали, неизвестно. Причина визита силовиков также остается неясной.