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Новости

Урбанист и самовыдвиженец в гордуму Челябинска Михаил Попов остановил свою кампанию. Неделю назад он сломал позвоночник, убегая от полиции

The Insider
Фото: Урбан журнал | Михаил Попов

Фото: Урбан журнал | Михаил Попов

Урбанист и кандидат в депутаты Челябинской городской думы Михаил Попов 20 июля сообщил, что остановит свою избирательную кампанию. На прошлой неделе он сломал позвоночник, пытаясь уйти от полицейских, которые «устроили осаду» в его подъезде.

В своем Telegram-канале политик пишет, что не сможет собрать 205 подписей до 24 июля, поэтому вынужден приостановить свою избирательную кампанию: 

«Сейчас моя главная задача — прожить сегодняшний день: выполнять рекомендации врачей, проходить процедуры и шаг за шагом восстанавливаться.

Что будет дальше — покажет время. Но одно я знаю совершенно точно: политика — это марафон, а не спринт. Иногда приходится сделать паузу не потому, что сдался, а потому, что нужно набраться сил, чтобы продолжить путь». 

13 июля Попов рассказывал, что к нему в квартиру пытались попасть полицейские. Как писало издание «7х7», вместе с полицейскими приехали двое мужчин в черной одежде, у которых были носилки и предметы, похожие на противогазы. Они попали на запись камеры домофона, но кто эти люди и с какой целью приехали, неизвестно. Причина визита силовиков также остается неясной.

Telegramhttps://t.me/horizontal_russia/56332

По словам Попова, полицейские устроили осаду его подъезда. Он попытался уйти от силовиков: перелез с третьего этажа на второй и спрыгнул, пытаясь попасть на ветки дерева, которые бы смягчили падение. Вечером того же дня политик сообщил, что при неудачном прыжке сломал позвоночник. 

Михаил Попов — городской активист и урбанист. Он собирал подписи в качестве самовыдвиженца в гордуму, часто критикует застройку города, планировку общественных пространств и т. д. 

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