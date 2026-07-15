Челябинский урбанист, выдвигающийся в гордуму, сломал позвоночник при прыжке из окна. Он убегал от силовиков и неизвестных с носилками

После случившегося участковый приходил к Попову в больницу и спрашивал, зачем тот прыгнул с высоты. При этом Мусабаев отрицает, что находился у дома урбаниста. Как сообщил сам Попов, после восстановления он намерен продолжить политическую деятельность.

Урбанист ведет блог об общественном транспорте и благоустройстве Челябинска. С начала июля он собирает подписи для участия в выборах в городскую думу в качестве самовыдвиженца. В сентябре 2025 года Попов рассказывал, что его избили неизвестные в камуфляже, и связывал нападение со своей кампанией против застройки Челябинского городского бора.