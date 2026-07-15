Челябинский урбанист, выдвигающийся в гордуму, сломал позвоночник при прыжке из окна. Он убегал от силовиков и неизвестных с носилками

Челябинский урбанист Михаил Попов, который собирает подписи для участия в выборах в городскую думу, сломал позвоночник, выпрыгнув со второго этажа. С его собственных слов, он пытался уйти от полицейских, которые «устроили осаду» в подъезде. Сейчас урбанист восстанавливается после травмы.
Полицейские пришли к дому Попова 13 июля. По его словам, среди них был участковый Марат Мусабаев, ранее опрашивавший Попова после нападения в сентябре 2025 года, а также еще один сотрудник.
Источник «7×7» в окружении Попова рассказал, что тот перелез с третьего этажа на второй и прыгнул, пытаясь попасть на ветки дерева, однако упал на спину. По данным издания, вместе с полицейскими приехали двое мужчин в черной одежде, у которых были носилки и предметы, похожие на противогазы. Они попали на запись камеры домофона — кто эти люди и с какой целью приехали, неизвестно. Причина визита силовиков также остается неясной.
После случившегося участковый приходил к Попову в больницу и спрашивал, зачем тот прыгнул с высоты. При этом Мусабаев отрицает, что находился у дома урбаниста. Как сообщил сам Попов, после восстановления он намерен продолжить политическую деятельность.
Урбанист ведет блог об общественном транспорте и благоустройстве Челябинска. С начала июля он собирает подписи для участия в выборах в городскую думу в качестве самовыдвиженца. В сентябре 2025 года Попов рассказывал, что его избили неизвестные в камуфляже, и связывал нападение со своей кампанией против застройки Челябинского городского бора.