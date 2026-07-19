Ученого ЦНИИмаша Максима Кравчука арестовали по делу о госизмене. Он стал четвертым сотрудником института, обвиненным по этой статье

Мещанский суд Москвы арестовал по обвинению в государственной измене 35-летнего специалиста Центрального научно-исследовательского института машиностроения Максима Кравчука. Кравчук занимался вычислительным моделированием газодинамических процессов, возникающих при запуске ракет-носителей.

В карточке дела на сайте Московского городского суда обвиняемый указан как «Кравчук М. О.», ему вменяют статью 275 УК РФ о государственной измене. Постановление по ходатайству следствия Мещанский суд вынес 25 июня. Защита подала апелляционную жалобу, которую Мосгорсуд рассмотрит 29 июля.

Как сообщают «Осторожно, новости», не называя ученого по фамилии, Кравчука задержали 24 июня, в день его рождения. Уголовное дело засекречено, поэтому фабула обвинения и обстоятельства предполагаемой госизмены неизвестны.

Научные работы Кравчука были преимущественно посвящены численному моделированию газодинамики старта ракет-носителей, обратил внимание The Insider. Он исследовал воздействие сверхзвуковых струй, выходящих из ракетных двигателей, на стартовые сооружения, ударно-волновые процессы и применение суперкомпьютерных расчетов при проектировании стартовых комплексов.

В частности, Кравчук участвовал в исследованиях газодинамических процессов при запуске ракет-носителей «Ангара-А5» с космодрома Восточный. В 2015 году он стал одним из авторов работы о расчетно-экспериментальной методике исследования старта «Ангары», получившей второе место на конференции молодых ученых ракетно-космической отрасли.

В другой работе Кравчук и его соавторы моделировали взаимодействие сверхзвуковых струй продуктов сгорания с различными преградами. Такие расчеты позволяют оценить нагрузки, возникающие на стартовом комплексе после включения двигателей и во время подъема ракеты. Одна из его статей была посвящена выбору моделей турбулентности для расчетов сверхзвуковых высокотемпературных струй.

Кравчук стал как минимум четвертым известным сотрудником ЦНИИмаша, обвиненным в государственной измене. Ранее по этой статье преследовали Владимира Лапыгина, Виктора Кудрявцева и Романа Ковалева. Их дела относят к серии уголовных преследований ученых, получившей название «дело гиперзвуковиков».

При этом данных о том, что дело Кравчука непосредственно связано с исследованиями гиперзвука или с предыдущими делами сотрудников института, сейчас нет. Его опубликованные работы посвящены прежде всего газодинамике старта ракет-носителей и сверхзвуковым реактивным струям.