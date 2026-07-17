В США зафиксирована крупнейшая в истории вспышка циклоспороза, выявлено почти 7000 случаев. Источником заражения стал салат из Taco Bell

Соединённые Штаты переживают крупнейшую за всю историю наблюдений вспышку циклоспороза — паразитарной кишечной инфекции. В совокупности зафиксировано более 6700 случаев. По данным американских Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) на понедельник, подтверждено 1645 случаев заражения в 34 штатах, еще свыше 5100 заболевших проверяются на связь с паразитом. Госпитализирован 141 человек. CDC установил, что как минимум часть заражений связана с салатом айсберг, который компания Taylor Farms поставляла в рестораны сети Taco Bell, — об этом сообщили двое федеральных чиновников The New York Times на условиях анонимности.

По информации CDC, нашинкованный салат поступал в заведения Taco Bell в Индиане, Кентукки, Мичигане, Огайо и Западной Вирджинии. В уведомлении, опубликованном в ночь на пятницу, ведомство призвало жителей этих штатов не есть шинкованный салат айсберг в ресторанах сети. Более 1644 человек сообщили, что перед тем, как заболеть, посещали Taco Bell, 94 из них были госпитализированы. При этом далеко не все точки сети в пяти штатах получали зараженный продукт, а само название Taylor Farms CDC публично в расследовании не упоминается.

Чиновники Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) уточнили, что салат вырастил один конкретный поставщик в Мексике, и ведомство усилило проверки этой продукции на границе. В FDA не исключают, что по мере расследования список затронутых заведений и магазинов расширится. Сеть Taco Bell, в свою очередь, заявила, что добровольно изымает потенциально зараженный салат в отдельных штатах, не назвав поставщика.

Как отмечает NYT, Taylor Farms с годовой выручкой около $7 млрд — один из крупнейших в стране производителей свежего салата и овощей. Ее продукция продается в Walmart, Whole Foods, Target и других сетях, а сама компания снабжает многие крупные рестораны. Ранее фирма уже фигурировала в расследованиях пищевых отравлений: в 2013 году с ее салатной смесью связали вспышку циклоспороза, затронувшую сотни человек, а в 2024 году ее сочли вероятным источником вспышки кишечной палочки из-за лука в McDonald's — тогда заболели 104 человека, 34 были госпитализированы, один скончался.

Циклоспороз передается через еду или воду, зараженную фекалиями. Симптомы (в первую очередь частая водянистая диарея, а также потеря аппетита, спазмы, тошнота и снижение веса) проявляются спустя дни или недели после заражения. Без лечения антибиотиками они могут длиться месяц и более. Отследить источник таких вспышек крайне сложно, поскольку санитарным врачам приходится опрашивать тысячи заболевших обо всем, что они ели неделями, и проверять поставщиков каждого ингредиента, а паразитарные инфекции связать между собой заметно труднее, чем бактериальные. Вспышка развивается на фоне сокращения бюджетов и увольнений в региональных санитарных ведомствах, которые в борьбе с пищевыми отравлениями зависят от финансирования CDC, подчеркивает NYT.

Ранее европейские санитарные власти зафиксировали вспышку сальмонеллеза, связанную с лапшой быстрого приготовления. С ноября зарегистрированы 106 подтвержденных случаев заражения в 14 странах, большинство заболевших — дети и молодые люди.