В 14 странах ЕС зафиксирована вспышка сальмонеллёза, связанного с украинской лапшой быстрого приготовления

Европейские санитарные власти зафиксировали вспышку сальмонеллёза, связанную с лапшой быстрого приготовления. С ноября зарегистрированы 106 подтвержденных случаев заражения в 14 странах, большинство заболевших — дети и молодые люди. Об этом во вторник и среду сообщили европейское агентство по безопасности продуктов питания EFSA и Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC), передает Associated Press.

По данным ведомств, как минимум 49 заболевшим потребовалась госпитализация. В совместном заявлении агентства указали, что наиболее вероятным источником вспышки является лапша с усилителями вкуса одного и того же бренда. Конкретного производителя они не назвали, но связали случаи заражения штаммом сальмонеллы Stanley с производителем из Украины.

Компания Reeva Foods на прошлой неделе сообщила о предполагаемом обнаружении сальмонеллы Stanley в отдельной партии своей лапши быстрого приготовления, поставлявшейся на рынок стран Балтии и произведенной украинским предприятием Euro Food Service. Компания заявила, что начала внутреннее расследование и изъяла из продажи затронутые партии, а также организовала независимые лабораторные тесты, регуляторные аудиты и экологический мониторинг.

Случаи заражения зафиксированы в Австрии, Британии, Чехии, Дании, Эстонии, Франции, Германии, Венгрии, Латвии, Литве, Нидерландах, Норвегии, Польше и Швеции, по данным EFSA и ECDC — в Германии и Литве. В лапше со вкусом курицы и острой курицы был обнаружен вышеуказанный штамм сальмонеллы. Ранее эстонский Сельскохозяйственный и продовольственный департамент (PTA) сообщал, что сальмонелла была выявлена в двух партиях лапши Reeva: со вкусом говядины (партия L0126, срок годности до 18.04.2027) и со вкусом курицы (партия L0326, срок годности до 17.06.2027). В Эстонии было выявлено пять случаев заболевания сальмонеллёзом.

Симптомы сальмонеллёза включают диарею, лихорадку, сильную рвоту, обезвоживание и спазмы в животе. У большинства заболевших состояние улучшается в течение недели, но инфекция может протекать тяжело у маленьких детей, пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом.