Минобороны России заявило об увеличении поставок беспилотников в армию в два раза и подготовке 8 тысяч специалистов за полгода

Минобороны России в первом полугодии 2026 года увеличило более чем в два раза поставки беспилотников в армию по сравнению с показателями 2025 года. За тот же период ведомство подготовило более 8 тысяч специалистов для войск беспилотных систем, заявил заместитель министра обороны Алексей Криворучко на заседании коллегии ведомства, передает ТАСС.

Абсолютное число поставленных беспилотников Минобороны не раскрыло. Криворучко утверждает, что увеличение поставок должно обеспечить российской армии «превосходство над противником». По его словам, закупка беспилотников и средств поражения была одним из главных направлений работы ведомства в первой половине года.

Криворучко также объявил о создании в российской армии единой системы подготовки специалистов войск беспилотных систем. Для них разработали учебные программы, нормативы и сборники упражнений с учетом опыта войны в Украине.

В учебных центрах теперь готовят не только отдельных специалистов, но и целые подразделения. Они проходят боевое слаживание на штатной технике и, как утверждает замминистра, после обучения могут самостоятельно выполнять задачи на отдельных операционных и тактических направлениях.

О создании в составе российской армии войск беспилотных систем стало известно в ноябре 2025 года. Заместитель начальника нового рода войск Сергей Иштуганов тогда сообщил, что органы управления созданы на всех уровнях армии, а в ее составе сформированы штатные полки, батальоны и другие подразделения. По его словам, формирование новых частей и увеличение численности уже существующих подразделений продолжалось.

Когда именно войска беспилотных систем были сформированы, официально не сообщалось. В декабре 2024 года министр обороны Андрей Белоусов говорил, что создание нового рода войск планируют завершить в третьем квартале 2025 года. Официального указа президента о формировании войск беспилотных систем в открытом доступе нет.

В Украине аналогичный род войск — Силы беспилотных систем — был создан указом президента Владимира Зеленского 6 февраля 2024 года. Он объединяет подразделения, использующие беспилотные и роботизированные воздушные, морские и наземные системы.