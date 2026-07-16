ВШЭ «гарантировала» бесплатное обучение абитуриентам, подписавшим контракт с беспилотными войсками

Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ) предложила абитуриентам заключить контракт с добровольческим отрядом «БАРС Москва» или подразделением войск беспилотных систем, взамен пообещав бесплатное обучение на программах бакалавриата и магистратуры после года службы. Об этом университет объявил 16 июля на собственном сайте.

В вузе подчеркнули: всем желающим воспользоваться таким предложением необходимо заключить контракт с войсками именно через ВШЭ, «отработать год по контракту» и «получить гарантированное место на выбранной программе за счет средств университета». Отмечается, что «этот вариант также подходит тем абитуриентам, кто не проходит на бюджетные места в НИУ ВШЭ из-за недобора нескольких баллов».

В Вышке напомнили, что в рамках приемной кампании 2026 года также выделены места по «отдельной» и «особой» квотам, включая участников войны против Украины и их детей, в размере не менее 10% от общего числа бюджетных мест на программе.

В конце июня сообщалось, что студентов нескольких московских вузов агитируют вступать в отряд «БАРС Москва», в задачи которого входит борьба с беспилотниками. Подобную рекламу получили студенты РАНХиГС, ВШЭ и МАИ. В письме указывалось, что контракт заключается на год с Минобороны, а добровольцы не считаются военнослужащими и в зону «СВО» не отправляются.

Ранее студента одного из московских колледжей обманом заставили подписать бессрочный контракт с формированием «БАРС Москва» вместо записи на «альтернативную службу». Основатель проекта «Идите лесом» Григорий Свердлин тогда пояснял The Insider, что верить утверждениям, будто студенты могут заключить контракт на год, нельзя. «Не было указа об окончании мобилизации. В период мобилизации все контракты бессрочные. В этих контрактах есть срок, но фактически они бессрочные. Из армии по окончании срока никто не отпустит», — отмечал правозащитник.