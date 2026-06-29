Московских студентов агитируют записываться в отряды ПВО «БАРС Москва», обещая не отправлять на «СВО»

Студентов нескольких московских вузов агитируют вступать в добровольческий отряд «БАРС Москва», который должен бороться с БПЛА — соответствующую рекламу разослали в РАНХиГС, ВШЭ и МАИ. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По его данным, московский филиал РАНХиГС направил студентам и сотрудникам письмо с рекламой отряда. В рассылке его описывают как специальное подразделение, добровольцы которого служат на территории Московской и Калужской областей и получают широкие социальные гарантии и льготы. Отдельно там указано, что контракт заключается на год, выплаты составляют 200 тысяч рублей в месяц, предусмотрены премии за сбитые БПЛА и соцгарантии для членов семьи добровольца. При этом авторы письма уточняют, что контракт оформляется с Минобороны, но сами добровольцы военнослужащими не считаются и в зону «СВО» их не направляют.

Аналогичное объявление на этой неделе опубликовали в Telegram-канале московской ВШЭ. На сайте вуза «БАРС Москва» назван добровольческим формированием с единственной задачей — защитой неба Москвы и соседних областей от вражеских БПЛА с помощью перехватчиков, лазерных комплексов и других технических средств для нейтрализации воздушных целей. Студентам обещают выплаты, льготы и возможность оформить академический отпуск на время службы, а само обучение, по данным вуза, займет 30 дней и пройдет в Москве и области. Такую же рекламу опубликовали и на сайте МАИ.

Недавно студенту одного из московских колледжей удалось отменить подписание контракта с «БАРС Москва», который ему подсунули вместо записи на альтернативную службу — по данным проекта «Идите лесом», кураторы колледжа сначала собирали учащихся и обещали им, что такая служба поможет «закрыть диплом, кредиты и так далее», а на деле подсунутый документ оказался не договором об альтернативной службе, а бессрочным контрактом с «БАРС Москва».