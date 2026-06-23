Московскому студенту предложили «альтернативную службу», документ оказался бессрочным контрактом с формированием БАРС — проект «Идите лесом»

Студенту одного из московских колледжей удалось отменить подписание контракта с добровольческим формированием БАРС «Москва», подсунутого вместо записи на «альтернативную службу», которую он изначально намеревался оформить. Об этом сообщил проект «Идите лесом».
По данным проекта, в конце мая кураторы колледжа собрали студентов и предложили им пройти так называемую альтернативную службу. Как утверждается, учащимся обещали, что участие в программе поможет «закрыть диплом, кредиты и так далее». Также им сообщили, что такая служба продлится 12 месяцев. На самом деле, эта служба бессрочная, пояснил The Insider основатель проекта «Идите лесом» Григорий Свердлин. «Потому что не было указа об окончании мобилизации. В период мобилизации все контракты — бессрочные. В этих контрактах есть срок, но фактически они бессрочные. Из армии по окончании срока никто не отпустит».
Студентам рассказывали, что они будут «под Москвой или еще где-то» проходить учения и «сбивать дроны возле Москвы и МО».
Однако документ, который дали подписать одному из студентов, оказался не договором об альтернативной службе, а бессрочным контрактом о пребывании в добровольческом формировании — бригаде БАРС «Москва». При этом студент уже успел его подписать, но ему повезло — тот, с кем он подписывал контракт, был новеньким, до конца не разобрался со своими обязанностями и спокойно дал всё отменить.
В организации «Идите лесом» заявили, что студентов могут вводить в заблуждение непосредственно в учебных заведениях, представляя военные контракты как «альтернативную службу», «контракт на год» или программу обучения, связанную с беспилотниками и противовоздушной обороной.
Проект призвал учащихся внимательно проверять любые документы, связанные с военной службой и добровольческими формированиями, прежде чем подписывать их.