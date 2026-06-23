Московскому студенту предложили «альтернативную службу», документ оказался бессрочным контрактом с формированием БАРС — проект «Идите лесом»

Студентам рассказывали, что они будут «под Москвой или еще где-то» проходить учения и «сбивать дроны возле Москвы и МО».

Однако документ, который дали подписать одному из студентов, оказался не договором об альтернативной службе, а бессрочным контрактом о пребывании в добровольческом формировании — бригаде БАРС «Москва». При этом студент уже успел его подписать, но ему повезло — тот, с кем он подписывал контракт, был новеньким, до конца не разобрался со своими обязанностями и спокойно дал всё отменить.

В организации «Идите лесом» заявили, что студентов могут вводить в заблуждение непосредственно в учебных заведениях, представляя военные контракты как «альтернативную службу», «контракт на год» или программу обучения, связанную с беспилотниками и противовоздушной обороной.

Проект призвал учащихся внимательно проверять любые документы, связанные с военной службой и добровольческими формированиями, прежде чем подписывать их.