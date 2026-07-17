«Россия использует широкий спектр инструментов главным образом для дискредитации бывшего вице-президента Джо Байдена <занимал эту должность при президенте Бараке Обаме — The Insider> и того политического истеблишмента, который Кремль рассматривает как антироссийский. Например, это выражается в руководстве прокси-структурами или поощрении их к распространению заявлений о вице-президенте Байдене. Некоторые связанные с Кремлем игроки также стремятся поддержать кандидатуру президента Трампа в социальных сетях. В более широком смысле действия Москвы направлены на усиление общественного раздора в США и подрыв глобального авторитета Вашингтона».

В одном из меморандумов Национального совета по разведке США от 19 августа 2020 года говорится, что Россия, Иран и Китай обладают возможностями для вмешательства в процесс голосования, хищения конфиденциальной информации и проведения информационных кампаний по подрыву легитимности результатов голосования:

На сайте Белого дома появился массив рассекреченных документов , посвященных вмешательству разных стран в американские выборы. Среди них — доклады разведки от 2020 года, в которых говорится, что Россия пыталась дискредитировать демократа Джо Байдена и помочь республиканцу Дональду Трампу победить на президентских выборах.

«Президент Путин и высшие должностные лица России курируют усилия прокси-структур по распространению заявлений о бывшем вице-президенте Байдене, а также об украинских политиках и предполагаемом украинском влиянии на выборы в США 2016 года. Эти заявления включают утверждения о том, что, будучи в должности, бывший вице-президент занимался преступной деятельностью в рамках своих взаимоотношений с Украиной и лицами, связанными с украинской энергетической фирмой Burisma <в компании работал сын Байдена Хантер — The Insider> . Деркач <экс-депутат Верховной рады, член Совета Федерации РФ с 2024 года — The Insider> , Килимник <политконсультант, связанный с предвыборной кампанией Трампа-2016 — The Insider> и другие связанные с российским правительством прокси-акторы продвигают подобные нарративы среди американских чиновников и других видных деятелей, а также в сети, в том числе через личное взаимодействие и выпуск аудио- и документальных фильмов через американские и украинские СМИ».

Кроме того, авторы меморандума отметили, что Россия использовала «фабрику троллей», СВР и ГРУ для работы с американскими и другими иностранными авторами для подготовки антиамериканских материалов на англоязычных интернет-площадках. Целью кампании называют поражение Байдена и «обеспечение победы действующего президента» Дональда Трампа.

В другом документе Национального совета по разведке — от 15 января 2020 года — сообщалось о возможностях России, Китая, Ирана и Северной Кореи скомпрометировать инфраструктуру выборов в США:

«Россия почти наверняка провела разведку всех избирательных сетей штатов США во время избирательного цикла 2016 года, получила доступ к инфраструктуре, связанной с выборами, как минимум в двух штатах и похитила данные избирателей как минимум из одного штата. Россия, Китай, Иран и Северная Корея способны провести аналогичные операции во время избирательного цикла 2020 года, судя по их кибервозможностям и прошлым операциям».

Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков уже отреагировал на публикации Белого дома и заверил:

«Россия никогда не вмешивалась в чужие внутренние дела, и мы рассчитываем, что никто не будет пытаться вмешиваться в наши внутренние дела».

Во время первого срока Трампа спецпрокурор Роберт Мюллер проводил расследование о предполагаемом сговоре Трампа с Москвой. На протяжении всего расследования Трамп называл его «охотой на ведьм» и отрицал какие-либо связи с Москвой. По результатам почти двух лет работы спецпрокурор пришел к выводу, что сговора между Трампом, его окружением и Кремлём не было, однако Россия действительно пыталась вмешаться в выборы-2016.

20 марта 2026 года Роберт Мюллер умер в возрасте 81 года. Трамп публично порадовался его смерти и написал на своей странице в соцсети Truth Social:

«Роберт Мюллер только что умер. Хорошо, я рад, что он мертв. Он больше не сможет причинять вред невинным людям!»

Трамп вечером 16 июля выступил в прайм-тайм с речью, посвященной безопасности избирательного процесса. В ней он обвинил Китай во вмешательстве в выборы-2020, которые, как продолжает настаивать республиканец, были у него «украдены». При этом про вмешательство России в кампанию-2020 глава Белого дома практически ничего не сказал. Он лишь упомянул о возможностях РФ влиять на «американскую избирательную структуру».