«Беспрецедентный кошмар»: Трамп обвинил Китай во вмешательстве в выборы 2020 года

В то же время, как пишет CNN, в документах, о которых идет речь, в основном обсуждаются ранее известные потенциальные уязвимости в американской избирательной системе. Они были включены в оценку разведывательного сообщества еще в 2021 году. Составители этого отчета пришли в то время к выводу, что никому не удалось успешно вмешаться (то есть как-либо повлиять на результаты) в выборы 2020 года, отмечает агентство Reuters.

В докладе, пишет Reuters, говорилось, что Китай с 2008 года действительно предпринимал попытки собрать информацию об американских избирателях, партиях и кандидатах. Это связывалось с тем, что он, возможно, хотел спрогнозировать результаты выборов. Два источника агентства сообщили, что списки избирателей при этом секретными не являются — их могут купить политконсультанты.

Пресс-секретарь посольства Китая в Вашингтоне в свою очередь отверг обвинения Трампа. «Китай никогда не вмешивался и не будет вмешиваться в президентские выборы в США», — сказал он.

Две из трех крупнейших американских телекомпаний — NBC, ABC, а также CNN — не стали транслировать выступление Трампа. Президент в своей речи упомянул отказ NBC и ABC в трансляции, назвал их «частью этого заговора» и «радикальными левами», а также намекнул, что их может ждать отзыв лицензии на вещание.