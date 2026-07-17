«Беспрецедентный кошмар»: Трамп обвинил Китай во вмешательстве в выборы 2020 года

Президент США Дональд Трамп вечером 16 июля (в ночь на 17-е по Москве) выступил в прайм-тайм с речью, посвященной безопасности избирательного процесса. В ней он обвинил Китай во вмешательстве в выборы в 2020 году.
«Беспрецедентный кошмар»: Китай вмешивается в выборы
В своем 25-минутном выступлении Трамп сообщил о неких рассекреченных документах, которые выявили «шокирующие уязвимости в избирательной системе». По словам Трампа, избирательная система США якобы «катастрофически не соответствует» необходимым стандартам.
Пекин, по словам Трампа, незаконно получил доступ к данным 220 млн избирателей в США, включая их имена, адреса и номера телефонов. Он назвал это «самой масштабной в истории» утечкой данных и «беспрецедентным кошмаром» в области безопасности.
По словам Трампа, Китай пытался повлиять не только на выборы 2020-го, но и на промежуточные выборы 2018 года (его обвинения во вмешательстве в последние уже звучали). В своей речи он намекнул, что стратегия Пекина заключалась в том, чтобы добиться поражения Трампа на выборах 2020-го, которые он проиграл Джо Байдену, что до сих пор отказывается признавать.
Разведка при этом, по словам Трампа, тогда не стала публиковать эти документы:
«Вместо того чтобы бить тревогу, они держали информацию в секрете и скрывали ее. Они не сообщили мне как президенту или кому-либо еще».
Фактчек
В то же время, как пишет CNN, в документах, о которых идет речь, в основном обсуждаются ранее известные потенциальные уязвимости в американской избирательной системе. Они были включены в оценку разведывательного сообщества еще в 2021 году. Составители этого отчета пришли в то время к выводу, что никому не удалось успешно вмешаться (то есть как-либо повлиять на результаты) в выборы 2020 года, отмечает агентство Reuters.
В докладе, пишет Reuters, говорилось, что Китай с 2008 года действительно предпринимал попытки собрать информацию об американских избирателях, партиях и кандидатах. Это связывалось с тем, что он, возможно, хотел спрогнозировать результаты выборов. Два источника агентства сообщили, что списки избирателей при этом секретными не являются — их могут купить политконсультанты.
Пресс-секретарь посольства Китая в Вашингтоне в свою очередь отверг обвинения Трампа. «Китай никогда не вмешивался и не будет вмешиваться в президентские выборы в США», — сказал он.
Две из трех крупнейших американских телекомпаний — NBC, ABC, а также CNN — не стали транслировать выступление Трампа. Президент в своей речи упомянул отказ NBC и ABC в трансляции, назвал их «частью этого заговора» и «радикальными левами», а также намекнул, что их может ждать отзыв лицензии на вещание.
Save America Act
Это выступление Трампа прошло в преддверии промежуточных выборов в ноябре, в ходе которых его коллеги-республиканцы будут защищать свое незначительное большинство в Конгрессе.
Накануне этих выборов, как пишет Reuters, Трамп своим выступлением хочет сделать их безопасность центральным политическим вопросом для своей администрации. Он стремится протолкнуть на голосовании в Сенате так называемый «Закон о спасении Америки» (Save America Act). Он вводит более строгие требования к удостоверению личности для избирателей и предусматривает более широкое федеральное вмешательство в выборы.
В частности, законопроект предполагает, что для участия в выборах нужно будет подтверждение гражданства. При этом не у всех граждан США есть как таковые паспорта, свидетельства о рождении или какие-либо документы о натурализации — их нет как минимум примерно у 4 млн человек. В повседневной жизни им может быть достаточно водительского удостоверения, и без паспортов они могут быть лишены своих избирательных прав.
Также «Закон о спасении Америки» может существенно ограничить голосование по почте. Трамп ранее грозился, что наложит ограничения и на голосования трансгендерных людей.
Что еще сказал Трамп
- На сайте Белого дома подозрения во вмешательстве в американские выборы, помимо Китая, прозвучали в адрес России, Ирана и Северной Кореи, а также неназванных «негосударственных групп». Они «обладают возможностью скомпрометировать избирательную инфраструктуру США».
- В поддержку своего тезиса о том, что американские избирательные машины уязвимы для взлома, Трамп привел пример режима Николаса Мадуро в Венесуэле. Там якобы использовались подобные избирательные системы и цифры по итогам голосования легко изменили. Эти комментарии перекликаются с теориями заговора, которые союзники Трампа распространяли в 2020 году, обвиняя Венесуэлу в заговоре против США с помощью компании Smartmatic, разрабатывающую ПО для выборов. Техника этой компании, впрочем, работала лишь в одном округе США, а сама она позже выиграла все иски о клевете.
- Американский лидер также обвинил Китай в подкупке журналистов: Пекин якобы искал репортеров, которые критически высказываются в адрес президента США, и платил им гонорары, чтобы те писали «еще больше» негативных статей.
- Трамп утверждает, что свыше 278 тысяч неграждан якобы были установлены как получившие право голосовать на выборах в стране. Эти цифры не подтверждаются независимыми оценками.