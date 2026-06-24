Трамп отменил подписание двухпартийного закона о доступном жилье, потребовав сначала принять ограничения голосования по почте

Президент США Дональд Трамп отменил подписание двухпартийного законопроекта о снижении стоимости жилья и увеличении предложения на рынке недвижимости, обострив конфликт с сенаторами-республиканцами, пишет Bloomberg. Решение лишило обе партии Конгресса возможности предъявить избирателям перед промежуточными выборами в ноябре прогресс по теме доступности жилья — одной из главных тревог американцев. Трамп заявил, что не подпишет документ, пока Конгресс не примет SAVE America Act — законопроект о требовании предъявлять удостоверение личности и подтверждать гражданство при голосовании, который ранее не набрал нужного числа голосов в Сенате.

Ранее Трамп назвал жилищный законопроект, прошедший через Палату представителей и Сенат с подавляющим большинством голосов от обеих партий, «не таким важным, как снижение процентных ставок», и заявил, что он «меркнет по сравнению с принятием SAVE America Act». Отмечается, что решение президента, объявленное менее чем за два часа до запланированной церемонии подписания у Капитолия, может оказаться чисто символическим, поскольку по закону у него есть 10 дней без учета воскресений, чтобы подписать документ или наложить вето — если же он не примет решения, закон вступит в силу автоматически. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил в среду, 24 июня, что ожидает подписания закона до истечения этого срока, и добавил, что утром говорил с Трампом 20 минут и президент назвал законопроект о голосовании своим главным приоритетом.

Bloomberg пишет, что конфликт обнажил глубину раздражения Трампа республиканцами в Сенате, с которыми у него уже были разногласия из-за номинаций чиновников и продвижения закона о голосовании. Лидер сенатского большинства Джон Тюн ранее говорил, что голосов для преодоления наложенного на SAVE America Act филибастера недостаточно, кроме того, такая попытка уже проваливалась, когда положения вносились поправкой к более широкому закону о финансировании. Сам жилищный законопроект ограничивает право крупных институциональных инвесторов скупать частные дома, упрощает правила для домов заводской сборки и поощряет местные власти убирать препятствия для нового строительства.

Демократы использовали решение Трампа, чтобы обвинить его в равнодушии к финансовым проблемам избирателей. Сенатор Элизабет Уоррен, одна из авторов жилищного законопроекта, в среду в эфире CNBC заявила:

«Мы подготовили этот закон, полезный для всех семей, независимо от партийной принадлежности. А теперь Дональд Трамп ведет себя как капризный ребенок».

Ранее Трамп уже добивался ужесточения правил голосования и отмены голосования по почте, причем опираясь на мнение Владимира Путина, который якобы подтвердил ему, что «ни одна страна в мире не использует голосование по почте».