Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

77.96

EUR

88.91

OIL

75.22

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

66

 

 

 

 

 

Новости

Нигерия эвакуировала 1,5 тысячи своих граждан из ЮАР после серии нападений на мигрантов

The Insider
Антимигрантская группа в Йоханнесбурге, Южная Африка. Фото: Ихсаан Хаффеджи / IMAGO

Антимигрантская группа в Йоханнесбурге, Южная Африка. Фото: Ихсаан Хаффеджи / IMAGO

Нигерия вывезла 1490 своих граждан из Южно-Африканской республики после серии протестов против миграции и нападений на иностранцев, в результате которых погибли двое нигерийцев. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на Министерство иностранных дел Нигерии. 

Всего понадобилось 5 эвакуационных рейсов, последний из них приземлился в Лагосе 15 июля. Нигерия пригрозила ЮАР "принять меры" в случае продолжения нападений, но не уточнила, какие именно. Один из двух погибших нигерийцев, вероятно, умер после допроса в полиции. 

Ранее из-за протестов в ЮАР закрывались магазины и учреждения, многие жители отказывались выходить на работу, иностранцы покидали свои дома. По данным статистического ведомства ЮАР, в стране проживает около 3 млн мигрантов — примерно 4% населения. Несмотря на это, многие участники протестов обвиняют иностранцев в безработице, росте преступности и перегрузке государственных служб.

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Понауехавшие. Как релоканты поменяли экономику Армении, Грузии и Сербии
  2. Как тебе такое, Илон Маск? Документы секретных переговоров России и Китая вскрыли программу по уничтожению спутников Starlink
  3. Экзамена не будет, всем автомат. Как государство сокращает доступность высшего образования в России
  4. Вперед к победе капитализма. Как Куба стремительно демонтирует наследие Фиделя Кастро
  5. Остров Крым: без электричества, туристов и топлива крымский бизнес разоряется и закрывается

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте