В ЮАР на фоне массовых антииммигрантских протестов закрылись магазины и остановился транспорт. Армия приведена в состояние готовности

В нескольких городах Южно-Африканской Республики во вторник, 30 июня, закрылись магазины, перестал работать общественный транспорт и многие жители не вышли на работу на фоне массовых антииммигрантских протестов, сообщает Reuters.

Особенно напряженная ситуация сложилась в Йоханнесбурге и Дурбане, где на улицы вышли демонстранты, часть из которых была вооружена деревянными палками. Организаторы протестов ранее потребовали, чтобы все нелегальные мигранты покинули страну к 30 июня.

По данным агентства, многие иностранцы заранее покинули районы возможных беспорядков или вовсе не вышли из дома, опасаясь нападений. С начала протестов в апреле в результате насилия погибли как минимум пять человек, тысячи были вынуждены покинуть свои дома, а их имущество и предприятия подверглись нападениям и вандализму.

Власти направили на обеспечение порядка тысячи полицейских, а армия приведена в состояние готовности. По словам заместителя национального комиссара полиции Тебелло Мосикили, с марта возбуждено 103 уголовных дела в отношении участников антииммигрантских дружин.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что обеспокоенность граждан нелегальной миграцией заслуживает внимания, однако подчеркнул, что право на протест не оправдывает угрозы, запугивание и насилие.

По данным статистического ведомства ЮАР, в стране проживает около 3 млн мигрантов — примерно 4% населения. Несмотря на это, многие участники протестов обвиняют иностранцев в безработице, росте преступности и перегрузке государственных служб, хотя, как отмечает Reuters, исследователи не находят убедительных доказательств этим утверждениям.