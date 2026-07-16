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Мировая контртеррористическая система должна быть перестроена для борьбы с «ультралевым террором» — госсекретарь США Марко Рубио

The Insider
Фото: Reuters

Фото: Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио объявил о запуске международной кампании по борьбе с «ультралевым террором». Выступая 16 июля в Вашингтоне на открытии конференции «Министериал по возрождению политического терроризма», в которой участвуют представители более 60 стран, он заявил, что угроза со стороны исламистских боевиков «серьезно ослаблена» благодаря скоординированным международным усилиям, тогда как рост левого насилия долгое время оставался «слепой зоной». Об этом сообщает Reuters.

Рубио сказал:

«Мы можем и должны выявить и отслеживать эту угрозу, а также перестроить нашу контртеррористическую архитектуру, чтобы победить ее».

По его словам, речь идет о транснациональной угрозе со стороны групп, которые нападают на политиков и объекты инфраструктуры и движимы «ненавистью к Западу и его успеху». Госсекретарь добавил, что США «выстраивают инфраструктуру, партнерства и стратегию, чтобы победить бедствие ультралевого террора», а страны должны сотрудничать, иначе «террористы продолжат использовать бреши между ними». Администрация Трампа в мае уже провела семинар для правоохранителей по угрозе ультралевых групп, а второй проведет уже совместно с Германией.

Борьбу с левыми группами Дональд Трамп сделал одним из приоритетов — он поднимал эту тему еще в предвыборной кампании 2024 года, а после убийства консервативного активиста и своего союзника Чарли Кирка в прошлом году пообещал принять меры против левых групп, которые обвиняет в разжигании насилия. Правозащитные организации, включая Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU), предупреждали, что признание групп «ультралевыми террористическими» рискует ударить по законным протестам и политическим оппонентам, а не по реальным угрозам безопасности.

Рубио также заявил, что левые группы сотрудничают с враждебными США государствами: иранские прокси-сети, по его словам, «всё теснее связаны с леворадикальными группами по всему миру», а коммунистическое руководство Кубы «помогло организовать ультралевых» в США. Доказательств этих утверждений госсекретарь не привел.

С ноября Вашингтон внес четыре европейские группы — «Антифа Ост», Неформальную анархистскую федерацию / Международный революционный фронт, «Вооруженное пролетарское правосудие» и «Революционную классовую самооборону» — в список иностранных террористических организаций и предложил награды до $10 млн за информацию об их финансировании. Внесение в реестр предполагает блокировку активов этих организаций в США, запрет на финансирование и материальную поддержку, а также возможность вторичных санкций для тех, кто с ними взаимодействует.

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